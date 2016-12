Cientistas descobrem 1 445 novos vírus ao nosso redor

Gripe, zika, dengue, caxumba, catapora, poliomielite e até mesmo aids fazem parte de uma lista de doenças bem conhecidas dos humanos que são provocadas por vírus. Apesar dos perigos que esse punhado de viroses representam para a saúde, elas são apenas uma fatia minúscula da virosfera.



Em novo estudo publicado na consagrada revista científica Nature, cientistas revelam ter descoberto 1 445 novos vírus habitando alguns dos seres vivos mais populosos do planeta — aqueles sem espinhas dorsais, como insetos, aranhas e vermes e que vivem ao redor de nossas casas.



Achou assustador? Calma, segundo os cientistas, é provável que apenas alguns desses vírus causam doença e que eles não são transferidos facilmente para os humanos.



A pesquisa meta-genômica é fruto de uma colaboração entre a Universidade de Sydney e o Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças em Pequim.



“Este estudo inovador reescreve o livro de virologia, mostrando que os invertebrados transportam um número extraordinário de vírus, muito mais do que pensávamos”, disse o professor Edward Holmes , do Instituto Marie Bashir de Doenças Infecciosas e Biossegurança, que liderou as pesquisas em Sydney.



O estudo sugere que esses vírus estão associados aos invertebrados por bilhões de anos, ao invés de milhões de anos como se acreditava, e que os invertebrados são os verdadeiros hospedeiros para muitos tipos de vírus.



“Descobrimos que a maioria dos grupos de vírus que infectam vertebrados, incluindo seres humanos, como aqueles que causam doenças bem conhecidas como a gripe, são de fato derivados daqueles presentes em invertebrados”, disse o professor Holmes.

O estudo utilizou novas e caras tecnologias em meta-genômica, que também poderiam ser usadas para determinar a causa de novas doenças humanas.