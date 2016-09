Percentual de cheques devolvidos cai em agosto

A crise financeira mostra sinais de arrefecimento. O número de cheques devolvidos caiu em agosto, como mostram dados divulgados pelo Boa Vista SCPC nesta segunda (19). Segundo a empresa, 2,13% dos cheques emitidos no mês foram devolvidos, número menor que os 2,21% registrados em julho.

No entanto, o quadro ainda é recessivo. Em 2016, no entanto, o percentual de devoluções chegou a 2,31%, superior aos 2,15% registrados no mesmo período de 2015. Na comparação com anos anteriores, o percentual deste mês é o maior da série histórica.