O que acontece se você colocar sal dentro do seu sapato?

Sal é um dos ingredientes mais presentes nas cozinhas e receitas ao redor do mundo desde os tempos mais antigos. O valor do elemento já foi considerado tão alto que o sal era um bem utilizado como pagamento e moeda de troca de diversas negociações. Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco e você encontra sal em praticamente qualquer cozinha, podendo comprar em todo mercado.

Ainda que não deva ser utilizado em excesso na alimentação em razão dos problemas que pode causar à saúde – como problemas renais ou de hipertensão, por exemplo –, o sal é essencial para nossa vida. Fora das refeições, ele também pode ser extremamente útil na hora de lidar com algumas situações em sua casa, principalmente para limpeza de vários objetos. Se você tiver que moderar no sal em sua dieta, não precisa jogar o ingrediente fora, mas sim o utilizar em várias ocasiões que talvez nunca tivesse imaginado.



Uma dessas funções é aliviar o mau cheiro e recuperar o odor de alguns de seus calçados. Você pode substituir diferentes produtos e talcos por sal na hora de eliminar o chulé causado pelo acúmulo de suor e bactérias em seus pés. Com um pouco de sal em suas mãos, você vai cuidar de seus sapatos e deixá-los com um novo cheiro, como se fossem novos.



Limpeza dos sapatos

Para realizar o procedimento, agite os seus sapatos com a sola para cima, de forma que consiga eliminar a maior parte das sujeiras e impurezas sólidas dentro dele. Para otimizar esse processo, você pode bater as solas dos calçados uma na outra, ajudando a soltar alguns resíduos. Caso exista alguma palmilha no sapato, remova e limpe com um pedaço de papel toalha ou flanela umedecida.



Depois disso, coloque um pouco de sal e cubra completamente a sola do sapato, prestando atenção principalmente nas áreas em que os pés costumam suar mais, como os dedos e o calcanhar. O sal ajuda a absorver o excesso de umidade do sapato e ajuda a anular o mau cheiro. Esfregue a parte interna do sapato com sal utilizando papel toalha ou uma flanela, mas agora seca.



Em seguida deixe os sapatos de lado por algumas horas, para que o sal possa agir com maior eficiência. Depois de um tempo, o sapato está pronto para o uso. Não se esqueça de chacoalhar os calçados para eliminar o sal e não sentir nenhum desconforto na hora de vesti-lo. Em altas temperaturas ou situações de maior umidade, é recomendado que o sal fique no sapato por um tempo um pouco maior, para que os efeitos sejam mais eficazes.



Outras funções

Além de reduzir o mau cheiro dos sapatos, o sal pode ser utilizado para diversas outras funções. O odor de jarras e garrafas de vidro o plástico também pode ser removido da mesma forma. Adicione um pouco de sal ao recipiente e deixe por alguns minutos. Enxague utilizando um pouco de detergente e a sujeira e o mau cheiro terá desaparecido.



O sal também ajuda a melhorar a vida útil de esponjas de banho ou de cozinha. Experimente mergulhar as esponjas em água salgada após o uso e perceba como elas vão durar muito mais em sua casa.



Para roupas, o sal também tem ótimas propriedades de limpeza. Uma quantidade de sal numa roupa com manchas ou marcas de ferrugem deixadas pela máquina de lavar, por exemplo, podem ser removidas com um pouco de sal misturado em suco de limão. É importante que o local seja bem enxaguado para remover o suco, antes de ser colocado para secar. Depois disso, lave a roupa normalmente para eliminar os resíduos e o suco.



Bônus: Michael Jordan

Durante a infância, o astro do basquete Michael Jordan era muito baixo em comparação a seus adversários do esporte, o que lhe causava problemas. Após chegar em casa chorando para sua mãe, pedindo dicas para saber como crescer e resolver essa situação, ouviu uma resposta bem incomum: sal.



Deloris Jordan, mãe do atleta, disse que se ele colocasse um pouco de sal nos sapatos diariamente e fizesse um pedido antes de dormir, iria ganhar alguns centímetros e alcançar a altura desejada. A história foi contada por ela num livro infantil chamado Salt in His Shoes: Michael Jordan in Pursuit of a Dream (Sal nos sapatos: Michal Jordan em busca de um sonho).



Talvez o sal nos sapatos tenha sido apenas uma superstição no caso de Michael, mas certamente, o atleta estava livre do chulé, já que vimos que essa propriedade o ingrediente realmente tem. E aí, já está pronto para retirar aquele cheirinho ruim de alguns calçados?