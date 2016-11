Confira os alimentos que combatem a celulite

AVEIA

Antes de xingar os furinhos que a celulite causa na sua pele, que tal entender o que está por trás desse tipo de inflamação? "O excesso de gordura trans, gordura saturada, sal, alimentos industrializados, carboidratos refinados e açúcar são os principais agentes causadores da celulite", afirma a nutricionista Alice Carvalhais, do Instituto Mineiro de Endocrinologia.

Por outro lado, existem alimentos que ajudam a aliviar o problema e até aceleram os efeitos tratamentos estéticos. "Alguns nutrientes podem ajudar o organismo a combater essas inflamações e estimular a produção de substâncias capazes de eliminar esse pesadelo", diz a especialista.



Esse cereal é rico em silício, um nutriente capaz de reorganizar as fibras de sustentação da pele, produzindo mais colágeno. "Por conta disso, a aveia auxilia prevenindo o aparecimento da celulite e ajudando tratar os furinhos já existentes", afirma o massoterapeuta Edjasto Ferreira, presidente da Associação Mundial de Desenvolvimento Saúde.



FOLHAS VERDE-ESCURAS

O consumo de folhas como rúcula e espinafre melhora a circulação e desintoxica o organismo. Segundo Edjasto, esse tipo de verdura também tem um grande potencial antioxidante, combatendo os radicais livres. "Esses antioxidantes ajudam evitam o envelhecimento precoce e combatem a celulite."



ALIMENTOS INTEGRAIS

Os alimentos integrais são ricos em fibras que atuam na melhora do funcionamento intestinal. "O intestino inibe a absorção de toxinas e elimina as impurezas que podem agravar um quadro de celulite", afirma a nutricionista Alice Carvalhais, do Instituto Mineiro de Endocrinologia. "Além disso, o arroz integral contém vitaminas do complexo B, magnésio e cromo, que facilitam a digestão do açúcar, melhorando o aspecto da celulite", afirma Edjasto Ferreira.



LIMA-DA-PÉRSIA

Essa fruta atua estimulando o nosso sistema linfático - responsável pela drenagem dos líquidos em excesso no organismo - e, portanto, auxilia no processo de desintoxicação, evitando ou diminuindo as celulites.



SHITAKE

Esse tipo de cogumelo é rico em oligoelementos que realizam uma limpeza no organismo, evitando a celulite. Para as pessoas que já apresentam quadros mais avançados do problema, o shitake possui uma substância chamada lentian. "Ela reforça as defesas do organismo, diminuindo o processo inflamatório da celulite e melhorando seu aspecto", afirma Edjasto Ferreira.



OLEAGINOSAS

O selênio presente em alimentos como nozes, castanhas e amêndoas atua como um importante antioxidante, combatendo o envelhecimento precoce das células e evitando o surgimento da celulite.



MAÇÃ

Segundo a nutricionista Aline Carvalhais, a maçã é rica em pectina que, ao ser ingerida pelo organismo, forma um gel que retarda a absorção da glicose e dificulta a absorção das gorduras. Além disso, a pectina é uma fibra que atua nos processos de limpeza e desintoxicação do corpo, "ajudando a neutralizar as toxinas do organismo que são precursoras das celulites", afirma Aline.



INVISTA NA ÁGUA COM OS DEVIDOS CUIDADOS

Sempre que se fala em desintoxicar o organismo, a água aparece como elemento fundamental. Mas a bebida ideal para combater o problema, de acordo com o especialista, precisa ser dotada de ORP negativo ou pH alcalino (acima de 8), pois a celulite e a maioria dos desequilíbrios orgânicos acontecem no meio ácido. Você descobre isso lendo o rótulo da bebida. Antes de comprar sua garrafa, verifique na embalagem qual é o pH da água - se for acima de 8, o ORP já é negativo. A água dos filtros, geralmente, é ácida.



ÁGUA DE COCO

Essa bebida também é uma boa opção, pois promove o equilíbrio químico do organismo, beneficiando a saúde como um todo. "Ela reduz as toxinas que dão origem à celulite, fortalece o sistema imunológico e é um bom antioxidante", diz Edjasto.