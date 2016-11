Força tática da PM leva condutor para a cadeia por dirigir veículo com chassi adulterado

ARAGUATINS – A equipe Alfa da Força Tática do 9º BPM efetuou na manhã deste domingo (27), a detenção do condutor de 39 anos de idade por conduzir o veículo GM Corsa Sedan, cor preta, placa HPR 9918, São Luís, Maranhão, com chassi adulterado.

A PM realizava patrulhamento pela Vila Cidinha quando abordou o condutor. Feita a inspeção veicular os policiais verificaram que no local do chassi havia sido recortado e soldada uma outra peça com numeração diferente.



O autor e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia em Augustinópolis para as medidas cabíveis. De acordo com a lei vigente, o suspeito responderá pelo crime previsto no Art. 311 do Código Penal (CP), “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento...”.