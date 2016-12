Irajá Abreu disputa a presidência da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados

Foto: Divulgação

Em um almoço nesta quarta-feira, 30, com a presença de toda a bancada do Partido Social Democrático (PSD) da Câmara e do ministro das Ciência e Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, o presidente do PSD do Tocantins e deputado federal, Irajá Abreu (PSD-TO), colocou o seu nome à disposição da bancada federal para disputar a Liderança do partido na Câmara Federal no ano de 2017.



A eleição acontecerá na próxima terça-feira, 06, na sala da Liderança do PSD na Câmara, a partir das 20h. A vaga é disputada também pelo parlamentar de Minas Gerais, Marcos Montes.