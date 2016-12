O que fazer quando a pressão não desce?

Se as mudanças no estilo de vida não forem o bastante para domar a pressão, os médicos entram com remédios. Para fazer a receita, o doutor leva em conta o fator, ou o conjunto de fatores, por trás do distúrbio. E ainda as características do paciente, como a idade e a presença de outras doenças — e de outros fármacos. Também são considerados os efeitos colaterais de cada classe de remédio. Por isso, nem deve passar pela cabeça a hipótese de automedicação tendo como base o relato de um vizinho ou um amigo.

Só o médico é capaz de avaliar, entre as diferentes categorias de anti-hipertensivo, aquela ou aquelas que trarão os melhores resultados em cada caso. Ah, os comprimidos devem ser ingeridos religiosamente como o especialista instruiu. E nada de abandonar o tratamento sem mais nem menos.