Damião Castro e Graciara inauguram comitê de campanha eleitoral

A coligação “Desenvolvimento e Igualdade para Todos” realizou neste sábado, dia 03 de setembro, uma carreata, que percorreu as principais ruas de Axixá com animação, vibração, com música e gritos de apoio ao candidato do PMDB.

A campanha de Damião Castro (PMDB) fez a sua primeira carreata que contou com a participação de apoiadores, ganhando corpo e se tornando forte para essa disputa eleitoral. Estavam presentes no evento o ex-deputado federal Osvaldo Reis, o suplente de senador da República Donizete e o deputado estadual Amélio Cayres.Na oportunidade o Donizete ressaltou a importância do respeito que Damião Castro tem com a população axixaense, que acha esse gesto tão bonito que recitou até a letra de uma música do cantor Renato Russo que diz: “É preciso amar, as pessoas como se não houvesse amanhã, por que se você parar pra pensar na verdade não há”.Logo após o discurso do suplente, Damião Castro iniciou sua fala agradecendo as lideranças políticas que aderiram ao seu grupo, como o ex-vereador de Axixá do Tocantins, o empresário Risomar, Sebastião Galvão, Maria da Farmácia, Alessandro do Bairro Consócio, Nonato Silva, e o cantor Adonias. Por fim, o Candidato a Prefeito finalizou suas palavras afirmando que irá trabalhar para a melhoria da qualidade de vida da população, para um melhor atendimento nos hospitais e reafirmou que irá dar assistência ao pequeno, médio e grande agricultor rural.