Essas são as cinco fases do amor, mas a maioria das pessoas para na terceira

Provavelmente, todo mundo já quis ter um “amor da vida” pelo menos uma vez. Com exceção daqueles solteiros convictos, e mesmo assim muitos desses também já passaram por essa fase de desejar alguém pra vida toda. Não importa idade, a época, o tempo, quando a vontade bate à porta, parece que nada te faz mudar de ideia, a não ser as constantes desilusões.

O problema é que quando essas desilusões acontecem, as pessoas tendem a acreditar que escolheram o parceiro errado e que nada vai dar certo e que o mundo (na verdade só o relacionamento mesmo) acabou ali e pronto. Então, o período de luto acaba e tudo começa, de novo, e de novo, e de novo…

De repente, você está com 40, 50 anos e acaba virando o tiozão/tiazona da família. Precisamos lembrar que não temos o intuito de criticar, julgar, muito menos impor verdades absolutas. nosso objetivo é único e exclusivo de informar e entreter. Por isso, o conteúdo dessa matéria se destina a aqueles que se interessarem e/ou identificarem.

A maioria das pessoas não fazem ideia de que o amor possui 5 fases, e menos ainda que a maior parte dos casais estagnam na fase 3. Pensando nisso, a redação da Fatos Desconhecidos selecionou essas fases para você entender melhor como funciona essa coisa toda de “amor”. Confira:



1 – Se apaixonar



Se apaixonar é um truque da natureza para que as pessoas se aproximem e evitem que a espécie entre em extinção. É uma sensação maravilhosa, nossos corpos são inundados por hormônios como dopamina, ocitocina, serotonina, testosterona e estrogênio. Se apaixonar é ótimo, porque projetamos nossos sonhos e esperanças em nossos amados. Idealizamos que eles irão realizar nossos desejos, cumprirão as promessas (de todos seus relacionamentos anteriores), e a certeza de que o amor nunca irá acabar.



2 – Oficialização do relacionamento



É aqui que os casais começam de fato uma vida a dois. É quando se casa e tem filhos (ou não). Mas, com ou sem filhos, é quando os casais criam seus vínculos, se aprofundam e desenvolvem esse relacionamento. Supõe-se que encontraram sua alma gêmea, e nada será capaz de separá-los.



3 – A primeira decepção



Aqui é quando a maioria das pessoas desiste de um relacionamento. Isso acontece porque aquele sentimento gostoso, de amor e alegrias, começa a desaparecer. A vontade de insistir, de continuar com aquela pessoa já não é tão forte e não tem porque ficar sofrendo e fazer a outra pessoa sofrer se você sente que ele/ela nunca te pertenceu, ou vice-versa.



4 – O verdadeiro amor acontece



Quando um casal finalmente consegue passar a fase da desilusão, as idealizações acabam, tudo aquilo que você esperava da pessoa é esquecido e você começa a enxergar a pessoa como ela realmente é. Aceita e respeita, tanto as qualidades como os defeitos. Assim, evoluindo no relacionamento.



5 – Usam a força dos dois para mudar o mundo



O mundo de vocês, é claro! Sabendo que podem contar um com o outro, que as fraquezas de um é o ponto forte do outro. Que sempre estarão amparados, afinal o amor de vocês é verdadeiro. Agora já são capazes de pensar como um só, buscando e batalhando por um propósito em comum.