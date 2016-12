WhatsApp deve lançar recurso para excluir mensagens enviadas

Novo recurso foi descoberto em versão beta do aplicativo de mensagens e deve ser disponibilizado em breve para todos os usuários



Brasil Econômico



O arrependimento após enviar uma mensagem deve terminar em breve. O WhatsApp deve liberar, nas próximas semanas, um recurso para excluir mensagens já enviadas em uma conversa. A função, que poderá ser utilizada mesmo depois que a outra pessoa da conversa visualizar a mensagem, já está disponível para usuários do iOS que participam do programa de testes do aplicativo.



O recurso foi descoberto pela equipe do WABetaInfo, perfil no Twitter que acompanha todas as atualizações do WhatsApp. De acordo com a página, a opção "Revoke" (ou "Cancelar") está presente a partir da versão 2.17.1.869 do aplicativo de mensagens. Para exibir o menu que permite excluir alguma informação, será necessário apenas selecionar a mensagem. Após o usuário confirmar a ação, o app continuará mostrando o balão, mas exibirá que o remetente cancelou a mensagem.



A ferramenta deverá estar disponível em conversas individuais e grupos. Além das mensagens de texto, o envio de fotos e vídeos também poderá ser cancelado. Ainda segundo a página, o aplicativo está trabalhando em um recurso para editar mensagens já enviadas. A possibilidade seria desabilitada por padrão e ainda está em desenvolvimento.



Apesar de oferecer uma melhor experiência para os usuários, as duas funções só permitirão alterações nos conteúdos enviados após a atualização. Portanto, nquanto o recurso não chega, pense bem antes de mandar mensagens.



Novos recursos



O aplicativo vem apresentando uma série de recursos novos nas últimas semanas. A possibilidade de realizar chamadas de vídeo é uma das que mais chamam a atenção. Com interface semelhante às videoconferências de plataformas como Skype e FaceTime, o recurso pode ser ativado ao tocar no ícone do telefone na barra superior da conversa.

Assim como as mensagens de texto, as ligações são totalmente criptografas para impedir o acesso de terceiros. A oferta de chamadas de vídeo deve ajudar a combater um golpe visto com frequência no WhatsApp. Os cibercriminosos costumam usar o aplicativo de mensagens para enviar falsos convites para habilitar a funcionalidade no smartphone.