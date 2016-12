Deputado Federal Vicentinho Júnior recebe "Medalha Mérito Tamandaré"

Na cerimônia de comemoração ao Dia do Marinheiro, O Deputado Federal Vicentinho Júnior (PR/TO) foi agraciado nesta terça-feira, 13, com a "Medalha Mérito Tamandaré", pelos relevantes serviços prestados, no sentido de divulgar e fortalecer as tradições da Marinha do Brasil. A comenda foi criada em 1957.



O evento aconteceu no Grupamento de Fuzileiros Navais, em Brasília.

Marquês de Tamandaré

A cerimônia do Dia do Marinheiro acontece anualmente e marca o aniversário do patrono da Marinha do Brasil, o Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré.



Tamandaré Ingressou na Marinha de Guerra ao alvorecer da Independência do Brasil, a qual ajudou a consolidar. Foi uma das colunas resistentes e inabaláveis que, junto do marechal Duque de Caxias, consolidou a Independência Nacional e firmou o Império.