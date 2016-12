Polícia prende horticultor que cultivava maconha entre as hortaliças

SAMPAIO - Uma pequena plantação de maconha foi encontrada nesta quinta-feira (15) em uma horta nos arredores da cidade de Sampaio. De acordo com Leonino Santana, o responsável pelo cultivo é horticultor Feliciano Vieira de Sousa, conhecido como Negão, 40 anos.



Negão foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia de Augustinópolis para os procedimento cabíveis.



Em sua horta, foi encontrado seus (06) pés de maconha e em sua residência, aproximadamente dez (10) grama prensada, pronta par uso. Em depoimento à polícia ele confessou que cultivava as plantas. E que era somente para seu consumo.

Segundo Leonino Santana, que é chefe da Cadeia Pública de Augustinópolis, uma equipe de homens comandado por ele, tiveram a informação que no dois homens, dos oito que fugiram da cadeia em Augustinópolis e ainda estão foragidos, estariam escondido na chácara do horticultor. Lá chegando não encontraram os fugitivos, mas deparam com a peque lavoura de maconha.







A pequena plantação foi arrancada e levada para delegacia de polícia