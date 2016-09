Saiba mais sobre o olho humano

O olho humano é o órgão responsável pela visão, um sentido muito importante. O globo ocular humano tem cerca de 25 milímetros de diâmetro. O processo da visão passa pela captação da luz que é refletida por todos os objetos que estão ao nosso redor.

No momento em que a luz atinge a córnea humana, ela segue um caminho até penetrar no globo ocular através da pupila. Em seguida, a luz chega ao cristalino, um tipo de lente de focalização que converte a luz para um ponto focal da retina.



A retina humana possui mais de cem milhões de células fotossensíveis. Essas células transformam a luz em impulsos eletroquímicos, que são enviados ao cérebro. Esse processo é feito pelo nervo óptico.



Ao chegar ao cérebro, a imagem é processada, gerando a visão. Como podemos ver, o processo visual é bastante complexo e perfeito.



O olho humano tem cerca de 107 milhões de células, além de sete milhões de cones que nos ajudam a ver as cores com nitidez. Uma curiosidade sobre o olho humano é que ele pisca, aproximadamente, 11.000 vezes por dia, cerca de 4.000.000 de vezes por ano.



Como sabemos, a visão humana fica comprometida com o passar dos anos. O olho de uma pessoa de 20 anos de idade absorve três vezes mais luz do que o olho de uma pessoa de 60 anos.



Os olhos se ajustam a todos os tipos de luz e distâncias focais. A conversão da luz em impulsos eletroquímicos é uma atividade metabólica do organismo humano.



O olho e o cérebro correspondem a apenas 2% do peso corporal de um ser humano, mas consomem 25% dos nutrientes do organismo. Outro ponto interessante sobre os olhos é que eles formam imagens invertidas. Isso acontece porque o cérebro faz a inversão da imagem e a coloca na posição correta, possibilitando a visão normal.