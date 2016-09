Mobilização popular e carreata marcam primeiro comício de Edvaldo Barboza

SÃO SEBASTIÃO – O prefeito Edvaldo Barboza (PMDB), candidato a reeleição, ao lado de seu candidato a vice – prefeito, Airton Uruçú (PSDB), juntamente com os candidatos a vereador da coligação “Trabalho e Respeito”, promoveram uma das maiores mobilizações da campanha eleitoral até agora na cidade.



A carreata percorreu várias Ruas da Cidade e reuniu cerca de mil e duzentas pessoas, segundo dados da PM na tarde deste Sábado (10/09), reunindo cerca de 90 carros e um pouco mais de 200 motos. A mobilização saiu da entrada da cidade, mais conhecido como (esquina 10), e terminou na avenida Imperatriz, com comício. A carreata recebeu apoio da população em todos os lugares por onde passou. Várias lideranças políticas deram depoimentos sobre a atual situação do município e os problemas que afligem a população.

“Receber o carinho do povo de nossa querida são Sebastião é algo inexplicável. Vamos seguir juntos apoiados pelos munícipes que assim como eu querem uma cidade desenvolvida”, declarou o candidato Edvaldo Pereira Barboza.