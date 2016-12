Rotary Clube de Augustinópolis faz Natal Solidário para famílias carentes

Solidariedade, carinho, diversão e voluntariado: a combinação desta mistura foi responsável pelo sucesso da Festa Natalina para as famílias Carentes do bairro São José e Vila Vitória



Sob o lema “Rotary a Serviço da Humanidade”, o Rotary Clube de Augustinópolis realizou um almoço de confraternização natalina envolvendo cerca de 300 pessoas. O objetivo do Natal Solidário foi, segundo o presidente Guilherme Frade, a integração de famílias carentes e o Rotary. Para realização deste evento, a Policia Militar disponibilizou dois oficiais para palestrar sobre drogas e violência. Os empresários contribuíram financeiramente para doação de brinquedos.



“Era um sonho de minha mãe a realização de um almoço para famílias carentes. Com o Rotary conseguimos proporcionar um evento ainda maior. Meu pai deve estar feliz neste momento,” disse a secretária do Clube Angélica Cayres, companheira do Rotary que envolveu toda sua família com a doação e preparação do almoço.



O evento aconteceu neste domingo, dia 18, na Escola Estadual Santa Genoveva. Boa parte da manhã foi tomada com inúmeras brincadeiras envolvendo as crianças na quadra da escola. Os militares, convidados pelos rotarianos, abordaram em suas palestras para os pais, temas como droga e violência doméstica. “A presença da família e o apoio é imprescindível para que os jovens se distanciem deste mal que é o causador de muitas tragédias familiares”, disse o sargento Dias se referindo as drogas de um modo geral.

Os organizadores sortearam cestas básicas, distribuíram brinquedos e roupas usadas.



“Este clima de alegria, confraternização e amor ao próximo não poderia ser alcançado totalmente se não contasse também com a colaboração e apoio de muitos voluntários que deixaram o seu descanso dominical para comparecer a este evento e doar um pouco de si”, disse o presidente do clube, Guilherme Frade.



