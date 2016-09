Em 'Velho Chico', câmera substitui Montagner e comove a web

Na novela "Velho Chico", começaram a ser exibidas nesta segunda-feira (26), as cenas gravadas com o recurso da câmera subjetiva após a morte de Domingos Montagner. Com isso, os colegas de elenco do ator, encontrado morto em Canindé de São Francisco, Sergipe, se dirigiam ao equipamento quando conversavam com Santo.

E a novidade comoveu os internautas e tornou o nome do personagem de Domingos o assunto mais comentado no Twitter. Muitos destacaram a emoção de Camila Pitanga, que estava com o artista em seus últimos momentos de vida. "O rosto da Camila Pitanga ao falar com o Santo dói o coração", escreveu uma. "Tem como não se emocionar? Que mulher forte essa Camila Pitanga. Tem meu eterno respeito!!! Santo tá contigo, Terê. Acredite!", exclamou outra. "Santo vive no olhar de Camila Pitanga", opinou ainda outro.



Outros internautas estranharam o novo recurso. " Ao mesmo tempo, também é estranho ver o "olhar" do Santo presente na cena sem fala. E aí fica forte a presença e ausência dele", indicou uma expectadora. "Câmara sendo o olhar de Santo foi estranho e melancólico", afirmou outra telespectadora. "Tô vendo essas cenas do pessoal olhando pra câmera como se ele fosse o Santo e, nossa, que aflição, gente", afirmou mais um mencionando o personagem, cujo nome será dado ao filho de Miguel (Gabriel Leone) em mais uma homenagem a Domingos Montagner.



Rodrigo Lombardi comenta substituição em série: 'Promovido'



Escolhido para ser o substituto de Domingos Montagner na série "Carcereiros", prevista para estrear em 2017, Rodrigo Lombardi falou sobre o convite em suas redes sociais neste domingo (25)."Essa semana recebi um convite. Melhor... Essa semana fui promovido. Melhor... Essa semana fui honrado com esse convite. A incumbência de substituir (se é que a palavra se aplica nesse caso) meu amigo 'Mingo' na série 'Carcereiros'... Vou me jogar de cabeça! Como tento fazer sempre! Mas dessa vez, prefiro imaginar um salto, um voo, como num trapézio ou maca russa, ou mesmo qualquer um desses paralelos que traçamos em muitas das nossas conversas, mano véi...Sem rede! Sempre! Dói ainda", escreveu em parte da legenda.