Juiz eleitoral da 21ª Zona Eleitoral diploma eleitos e suplentes de Praia Norte, Sampaio e S. Sebastião

AUGUSTINÓPOLIS - Foi encerrada no final da tarde deste dia 12 a diplomação dos cinco municípios que compõem a 21ª Zona Eleitoral. Pela manhã foram diplomados os eleitos e suplentes de Augustinópolis e Carrasco Bonito. Na parte da tarde, Praia Norte, Sampaio e por último São Sebastião.

A abertura de solenidade de diplomação de cada cidade foi marcada por exortações do juiz eleitoral Dr. Jefferson David Asevedo Ramos aos princípios morais que devem nortear as ações politicas administrativas, várias vezes citando o artigo 37 da Constituição Brasileira, principalmente no que se refere ao princípio da moralidade. “Vemos heróis em todos os lugares, nos esportes, nas artes, nas ciências, etc., mas estamos carentes de heróis no mundo político”, disse, conclamando os prefeitos e vereadores a buscarem sintonia com o povo. “Não queremos o novo. Eu quero um governo fazendo a política velha, no que se refere à democracia”, e parafraseou Abraham Lincoln ao citar que a “democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo”.



Veja abaixo os municípios diplomados



Praia Norte



Prefeito: Ho-Che-Min silva de Araújo (PMDB)

Vice-prefeito : Toinha do Tupã (PSD) - Antônia Rodrigues de Souza





Vice-prefeita diplomada Toinha do Tupã e Ho-Che-Mim, com o juiz eleitoral, dr. Jefferson Ramos



Vereadores



Naldo do Ciliro (PHS) Reinaldo Nunes Moreira;

Luiz Soares de Sousa (PSD).

Professor Rubens (PEN) - Rubens Sousa Nunes;

Doutor (PRB) - Francisco Esequiel Santos;

Ivonete Pereira de Castro (PRB);

Aparecida do Adão (PROS) - Maria Aparecida Alves de Sousa

Jeremias Roberto dos Santos Borges (PRB);

Irene do Kaleb (PSL) - Irene Moraes dos Santos Lima;

Cláudio da Saúde (PHS) - Antônio Claudio Fiel dos Santos;



Suplente de vereador



Chiquinho da Farmácia (SD) - Francisco dos Santos Gomes Filho;

Dil do Moacir (PMDB) - Clenildo Abreu de Oliveira.



Sampaio



Prefeito : Armindo Cayres de almeida (PR)

Vice-prefeito :Elivan Barbosa Sousa (PT)





Vereadores, vice-prefeito e prefeito de Sampaio após a diplomação



Vereadores



Sival Soares da Silva (SD);

João Batista Neves Barbosa (PSC);

Mara (PP) - Elizamara Miranda da Silva;

Boca de Flor (PDT) - Verocildo Matos da Silva;

José Lopes da Silva (SD);

Agnom Gomes da Silva (SD);

Paraíba (PP) - Francisco André dos Santos;

Filho do Caxeado (PSD) - Manoel Filho Bezerra dos Santos;

Mangueirão (PP) - Luiz Pereira dos Anjos Filho.



Suplente de vereador



Domingos Rodrigues da Silva (PR);

Ferin (PSD) - Raimundo José da Silva.



São Sebastião



Prefeito : Adriano Rodrigues de Moraes (PT)

Vice-prefeito : Valmir (PPS) - Vamir Pereira de Souza





Prefeito Professor Adriano com o juiz eleitoral e advogados e contadores convidados no evento



Vereador



Genival Ferreira Lima (PHS);

Amaral (DEM) - Augusto Ferreira de Sousa Filho;

Sargento Belizário (PMDB) - Antônio Belizario Sobrinho;

Jânio (PSB) - Janes de Sousa Santos;

Gilson Carvalho (PMDB) - Gilson Dias Aguiar;

Walquiria Dias dos Santos (PPS);

Sâmara Patrício Uruçu (PSDB);

Zeze (PPS) - Antônio da Silva Aguiar;

Raimundo Filho Alves Ventura (PPS);

Graça do Bringel (PDT) - Maria das Graças Saraiva Ferreira.



Suplente de vereador



Ana-clecia Paixão Rocha Araújo (PV);

Clodoaldo Silva Alves (PMDB).