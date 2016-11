Vacinação contra febre aftosa termina dia 30 de novembro

Dinalva Martins



A campanha de vacinação contra febre aftosa chega à reta final com encerramento na próxima quarta-feira, 30. A comprovação da vacinação, que é obrigatória, deve ser realizada até 10 dias após a compra da vacina na Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), presente nos 139 municípios do Estado. Mesmo o pecuarista não tendo bovídeos (bovinos e bubalinos) em idade vacinal da campanha, ou seja, com até 24 meses de idade, informados em maio, deverá atualizar sua ficha cadastral ou estará sujeito à multa de R$ 127,69 por propriedade não declarada.



O Tocantins conta com mais de 56 mil produtores rurais cadastrados. “Acreditamos no compromisso dos nossos pecuaristas que têm cumprido o seu papel todos os anos, a campanha tem ocorrido dentro da normalidade e esperamos que alcance altos índices vacinais”, disse o presidente da Adapec, Humberto Camelo. A expectativa é de que cerca de quatro milhões de bovídeos, dos mais de 8,5 milhões existentes recebam a dose da vacina, já que somente animais jovens estão envolvidos nesta etapa.



O delegado regional da Adapec de Palmas, Edivaldo Mascarenhas, explica que a atualização cadastral é realizada a cada campanha para um controle mais efetivo de todas as espécies de animais domésticos na propriedade rural. “Através da carta-aviso apresentada atualizamos os dados para evitarmos qualquer tipo de transtorno futuro” disse ressaltando que os produtores rurais não deixem para última hora.



Multas



Para quem deixar de vacinar o rebanho o valor da multa é de R$ 5,32 por animal e R$ 127,69 por propriedade não declarada, além de ficar impedido de comercializar e movimentar os animais, pois a emissão da Guia Trânsito Animal (GTA), está condicionada a vacinação e declaração do rebanho.