'Criatura alienígena' aparece em praia da Nova Zelândia

Uma "criatura alienígena" apareceu na praia de Muriwai (Nova Zelândia) e deixou muitos moradores das redondezas e turistas perplexos.



Fotos tiradas por Melissa Doubleday e postadas este mês em comunidade no Facebook estão dando o que falar.



"Estou curiosa para saber se alguém tem ideia do que seja isso", escreveu ela.



Além da "criatura do espaço", outras teorias surgiram na web: cápsula do tempo alienígena, canoa maori antiga e até carcaça de baleia rastafari.



Enquanto a resposta não vem, a descoberta na areia está sendo chamada de "Monstro de Muriwai".