De 20 a 30% da população brasileira sofre de constipação intestinal

Como anda o seu intestino? Se você respondeu lento, devagar, quase parando, você não está sozinho. Quase 30% dos brasileiros têm prisão de ventre.

Entre 20 e 30% da população brasileira tem algum tipo de alteração intestinal relacionada a constipação. A constipação é popularmente chamada de "prisão de ventre" e se caracteriza por uma situação em que a pessoa evacua pouco (menos de 3 vezes por semana) e/ou sob grande esforço.



As causas da constipação podem ser várias, mas entre as mais comuns estão: estilo de vida, dieta pobre em fibras, baixa ingestão de líquidos, sedentarismo e alguns medicamentos. O tratamento é basicamente a mudança desses hábitos.



Sugestão de cardápio para manter uma boa relação com o banheiro



Café da manhã: iogurte + aveia + mamão + kiwi. Pão de forma multigrãos + coalhada ou homus.



Almoço: salada de alface, rúcula, cenoura ralada e aspargos, arroz sete cereais, feijão carioca, brócolis refogado, filé de pescada branca com crosta de gergelim, abacaxi com raspas de limão.



Jantar: salada de couve, tomate, beterraba ralada e linhaça, arroz integral com lentilha, peito de frango grelhado, berinjela com pimentões ao forno, kiwi batido com manga.