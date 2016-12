Caminhão quebra barra de direção, tomba e uma pessoa morre na TO-201

AUGUSTINÓPOLIS - Acidente ocorrido no início da tarde deste dia 19, na TO-201, na descida de um morro, conhecida como Ladeira do 15, um caminhão, conduzido por Antônio Monteiro da Cruz, o Ceará, quebrou a barra de direção saindo da pista e tombando por mais de uma vez, provocando a morte do operador de máquinas Edvaldo Sousa e ferimento graves em Tomás Luiz de Sousa. Conforme as informações, Tomás, de 82 anos, pai de Edvaldo, quebrou uma perna, um braço e clavícula e foi encaminhado para Araguaína.

O três ocupantes teriam saído minutos antes de Augustinópolis em direção ao assentamento dos Cupins, que fica no município de Carrasco Bonito, levando material para uma chácara recém adquirida por Ceará, que sofreu apenas algumas lesões no acidente.