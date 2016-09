Casais que assistem séries e filmes juntos são mais felizes

Os casais que assistem séries e filmes juntos ficam mais próximos por conta disso, afirma um grupo de cientistas da Universidade de Aberdeen, na Escócia.



Em estudo publicado no periódico Journal of Social and Personal Relationships, eles explicam que acompanhar séries, filmes e até mesmo livros em conjunto cultiva em dois amorzinhos uma sensação de proximidade equivalente a estar no mesmo grupo de amigos.



Os cientistas passaram pouco mais de um ano e quatro meses acompanhando os relacionamentos de 259 estudantes da universidade. Durante esse período, os pesquisadores observaram especialmente a quantidade de tempo que os casais passavam consumindo algum tipo de mídia juntos. Aqueles que compartilhavam filmes, séries ou livros em conjunto mostraram estar mais satisfeitos com seus relacionamentos do que o restante dos casais avaliados.

Como aponta o Quartz, a ciência já comprovou anteriormente que compartilhar experiências aproxima as pessoas porque permite que elas incorporem aspectos dos outros a si mesmas. Quando isso acontece, sentimentos relacionados à intimidade e ao amor são cultivados — uma ótima desculpa para fazer aquela maratona de Game of Thrones.