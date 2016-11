Concurso cultural Talentos Fenae/Apcef promove interação e participação de funcionários

A região norte é representada pelo estado do Tocantins no concurso cultural Talentos Fenae/Apcef. Promovido pela Federação Nacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) em parceria com a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcef) o concurso vai ajudar a expandir a cultura, com interação e participação popular.

Na etapa regional José Ribamar Gomes da Silva, da Gerência de Filial de Governo em Palmas/TO, se classificou em terceiro lugar na categoria poesia. O Estado representa a região norte na final do concurso na etapa nacional em artes visuais, com a obra Traços, de Miguel de Lima, da Agência de Augustinópolis/TO. Para os cadastrados no Mundo Caixa, o voto tem peso 3, já os associados à Apcef, o voto tem peso 5. Quem quiser participar da votação, pode acessar o site no link http://talentos.fenae.org.br/Obra/ArtesVisuais.



A votação encerra dia 01 de dezembro e o resultado nacional sai dia 07 do mesmo mês. O presidente da Apcef Tocantins, Krumaré Zacariotti, falou sobre o concurso e a representatividade do Estado no norte do país. “Estamos representando uma região vasta e complexa culturalmente, que é o norte brasileiro. Entre tantos outros aspectos, é importante a participação da população na votação, apoiando o artista tocantinense Miguel de Lima”. Promova a cultura tocantinense em escala nacional, vote!