Por que a babosa é aliada dos cabelos

Ela tem lugar garantido na lista de plantas com efeitos cosméticos – os produtos são feitos com a polpa branca de suas folhas. Tudo graças a uma dupla de princípios ativos, aloeferon e antraquinona. Enquanto o primeiro age na multiplicação celular e acelera a cicatrização, o outro funciona como antisséptico.

Em alguns casos, é justamente essa propriedade que evita a queda dos cabelos. Isso porque em algumas pessoas o problema se deve à invasão de bactérias no bulbo capilar, o que leva ao aumento da produção de sebo. O excesso de gordura acaba derrubando os fios.



Presente em várias regiões do país, ela também é rica em taninos, substâncias que retraem o tecido de uma região machucada ou com queimaduras, produzindo uma camada protetora que ajuda a cicatrização de feridas.



Para reforçar os cabelos

Esfregue folhas de babosa cozidas no couro cabeludo. Deixe agir durante 15 minutos e enxague. Outra opção é cortar as folhas pela base, deixando escoar o suo gosmento. Passe-o nos fios. E saiba: ele dura apenas dois dias na geladeira.