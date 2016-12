5 coisas que as mulheres escondem de seus maridos

Uma vida a dois não significa necessariamente que as pessoas tenham que contar tudo uma para a outra. O casal precisa manter um certo nível de privacidade para que o casamento seja saudável.



Neste contexto, vale dizer que as mulheres tendem a esconder algumas coisas de seus maridos.



Confira 5 coisas que sua mulher provavelmente não te conta:



1. Preocupações com a saúde – As mulheres têm uma tendência a esconderem de seus maridos possíveis problemas de saúde, como nódulos no seio, por exemplo. Elas fazem isso para minimizar suas ansiedades e para proteger o cônjuge de um possível sofrimento.



2. Problemas no Relacionamento – Elas têm dificuldades para conversar sobre os pontos negativos do relacionamento, como a agressividade do marido, as discordâncias sobre o futuro dos filhos ou um novo lugar para morar. Nesta situação, agendar uma sessão de terapia pode ser positivo para decidir se o relacionamento vale a pena ou não. Em muitos casos, as mulheres buscam um terapeuta sem contar para os maridos.



3. Preferências Sexuais – Muitas mulheres se queixam de que estão sexualmente insatisfeitas, mas têm dificuldade para falar sobre isso com os parceiros. Este é um tópico emocionalmente carregado e difícil para as mulheres, que têm medo de magoar os maridos.



4. Sucesso Pessoal – Muitas mulheres não contam para os maridos quando recebem promoções no trabalho. Elas escondem o sucesso pessoal porque não querem estimular uma competição com os cônjuges. Além disso, as mulheres temem tirar do homem o papel de provedor da família. Neste contexto, elas precisam aprender a não sabotar seus sucessos pessoais em nome dos parceiros.



5. Contas bancárias – As mulheres costumam manter contas bancárias secretas por diferentes razões, entre elas para o caso de o relacionamento acabar. Isso garante a elas uma sensação de segurança. Mas, em muitos casos, o marido pode sentir que sua esposa está escondendo segredos maiores.



De acordo com os terapeutas de casais, a verdade e o diálogo são sempre o melhor caminho para um casamento duradouro, mas é claro que tanto o homem quanto a mulher tem direito à vida particular. O ideal é encontrar um equilíbrio entre o que se deve falar e o que se deve omitir.



Quando os segredos começarem a prejudicar a relação, a melhor alternativa é buscar a ajuda de um profissional, que tentará promover uma conversa franca entre o casal.