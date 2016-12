Mecânico acusado de matar companheira é condenado pelo Tribunal do Júri

AUGUSTINÓPOLIS - O mecânico Atanael Ribeiro de Oliveira, 28 anos, acusado de ter matado com três tiros Janilson de Assunção Bezerra e ainda ter atentado contra a vida de sua companheira, Aldimã Almeida Mina, foi condenado no início da noite desta segunda-feira, dia 05, a 17 anos e seis meses de prisão, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, em Augustinópolis.Este crime ocorreu dentro de uma mercearia no dia 8 de abril de 2008, por volta das 13h, na cidade de Esperantina.Neste caso ele foi sentenciado em duas condenações. Pegou treze anos e seis meses pelo homicídio cometido contra Bezerra e quatro anos pela tentativa de homicídio contra Aldimã Mina.Conforme relatos da época, Atanael suspeitava que sua mulher, Aldimã Almeida Mina, matinha um relacionamento com a vítima morta. Aldimã levou um tiro na clavícula, mas não morreu. O mecânico chegou a ser preso e cumprir pena, mas estava respondendo por este delito em liberdade condicional.Mais crimeEm 2014, seis anos após o crime cometido em Esperantina, o mecânico voltou a cometer outro crime. Como o anterior, novamente provocado por ciúmes. Desta vez a vítima foi Priscila Sousa dos Santos , de 24 anos, sua ex companheira, morta a facadas na frente do filho do casal, em São Miguel do Tocantins.