Hidratação capilar com leite é barata e recupera o brilho dos fios

O leite não precisa ser exclusivamente uma bebida ou matéria-prima para alimentos como manteiga, queijos e requeijão. Ele também é um forte aliado da beleza. É ótimo como hidrante, principalmente para os cabelos.

"Quando o cabelo está muito em contato com água da piscina e do mar, o ideal é fazer um hidratação com leite, porque ele estimula o processo de oxidação dos fios, ajudando eles a voltarem a cor normal", afirma a hairstyst Sonia Nesi.



Além de ser uma hidratação "barata", ela é fácil de fazer em casa.



“Lave os fios no banho com leite e deixe agir por vinte minutos. Repita o procedimento e faça isso durante uma semana. Além de recuperar o brilho e tirar o esverdeado, o ingrediente ajuda a hidratar as madeixas”, comenta a especialista.