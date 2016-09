Encontrado acusado de assassinar mulher em Praia Norte

PRAIA NORTE - Em situação lastimável e a beira da morte, foi encontrada às 14h desta sexta-feira (16) o agricultor Manoel Ferreira da Silva, 46 anos, conhecido como Manoel Catirina, que na madrugada deste mesmo dia matou a mulher, Arlete Cristina Ribeiro da Silva , 33 anos, com sete facadas.Desde as primeiras horas do crime polícias civis e militares, com apoio de populares, começaram a fazer buscas na redondeza de onde o fato aconteceu na tentativa de encontrar o acusado que já sabiam estava gravemnete ferido na garganta e abdome decorrentes da tentativa de suicídio praticado logo após o homicídio.O agricultor for encontrado muito ensanguentado em uma matinha, deitado no chão e respirando com dificuldade a pouco mais de um quilômetro de onde ocorreu o fato. Conforme os policiais que estavam presente não houve da parte do acusado nehuma reação.Sem acesso de veículo foi necessário coloca-lo em uma rede e leva-lo até uma viatura da Polícia Militar e levado para o Hospital Regional de Augustinópolis e entregue aos cuidados médicos.Conforme os policiais não foi encontrada faca, arma que teria sido usada para o assassinato e tentativa de suicídio.