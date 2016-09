6 produtos de beleza perigosos que você usa todos os dias

1. Xampu e condicionador

Sabe aquela espuma gostosa que o xampu faz e que nos deixa até mesmo fazer um moicano no banheiro? Apesar de parecer legal, ela pode ser perigosa. Isso porque, xampus e condicionadores, na maioria dos casos, têm sulfato de sódio, que é cancerígeno. Isso, por si só, é um motivo forte para considerar esses produtos de beleza realmente perigosos.



No entanto, ainda tem mais: como a cabeça é uma das partes mais porosas de nosso corpo, não existe qualquer barreira para a absorção de produtos que fazem espuma. Então, na hora de comprar seu próximo frasco de xampu ou de condicionador, procure por marcas que não tenha essa substância perigosa na composição de seus produtos ou, pelo menos, que não façam tanta espuma.



2. Hidratante



Aí, você achando que está todo protegido e cheiroso, sai do banho (em que acabou de lavar os cabelos) e passa uma bela quantidade de hidratante no corpo e no rosto. O que isso significa?



Bom, infelizmente significa que você está colocando sobre sua pele mais de 30 substâncias extraídas do petróleo. Todas elas, claro, são bastante prejudiciais para sua saúde e, claro, para a Terra.



Claro que ninguém é obrigado a aguentar a pele seca, quebradiça e cinzenta. Dá para substituir os hidratantes comerciais por produtos orgânicos, à base de manteiga de karité (que oferece uma ótima hidratação à pele e ao cabelo) e de outros óleos naturais.



3. Desodorantes e antitranspirantes



E se você, antes dessa matéria, completava seu banho com uma boa “usada” de antitranspirantes e desodorantes, fique sabendo que eles também são produtos de beleza e higiene extremamente perigosos.



Isso porque grande parte desses produtos, usados para impedir o mau cheiro das axilas, contém substâncias como triclosan, sais de alumínio, BHT, promotores de penetração (na pele, calma!) e fragrâncias artificiais. O que tudo isso faz? Destroem o meio ambiente e, claro, sua saúde.



Nós, do Segredos do Mundo , não estamos mandando ninguém parar de usar desodorante. Por favor, não nos entenda mal e use isso como uma desculpa para ficar fedendo cebola por aí. O que você deve fazer, na verdade, é tentar escolher produtos mais naturais, que não contenham essas substâncias tóxicas na composição; e aumentar o número de banhos, para precisar usar menos esses “disfarçadores de odores”.



4. Creme de barbear



E, se você achou que todos esses problemas são apenas femininos, porque você é homem (muito homem) e não usa nenhum desses produtos de beleza que citamos até agora (o que a gente duvida muito), fique sabendo que o universo masculino também está comprometido: o creme de barbear também é um perigo!



Isso porque esses produtos contém butano na composição, além de diazolidinil ureia, que libera formol; trietanolamina, que às vezes tem nitrosaminas cancerígenas; parabenos e fragrâncias sintéticas. Você, provavelmente, não entendeu o nome da maioria dessas substâncias, mas fique sabendo que todas elas são extremamente tóxicas.



Elas podem causar dificuldades respiratórias, outras, como a trietanolamina, foi até usada em armas químicas. Isso, claro, sem contar no parabeno, que é um imitador do hormônio estrogênio, e costuma estar presente também nos anticoncepcionais. Tá bom ou quer mais?



5. Pós-barba



Aí você conseguiu substituir sua espuma de barbear industrializada por algum produto com ingredientes naturais, acha que está seguro e, para “comemorar”, finaliza com o pós-barba. Adiantou alguma coisa? Absolutamente nada, porque o pós-barba também está entre os produtos de beleza e higiene que fazem um mal danado!



Isso porque, além de uma série de porcarias que eles têm na composição, esses finalizadores do processo de barbear também têm álcool. Isso, por mais que você finja não se importar, acaba com sua pele, deixando-a ressecada, quando tudo o que ela precisa para voltar o normal é de hidratação.



Para conseguir isso e, ainda por cima, economizar, basta usar água gelada. Ela, sozinha, é capaz de fechar os poros do rosto e dar aquele frescor à pele. Anotou?



6. Perfume



E o que o perfume tem demais? Além do aerosol que muitos eles têm, que ferra com o meio ambiente devido ao gás que liberam; a maioria dos perfumes comercializados por aí contém substâncias sintéticas prejudiciais à saúde, especialmente à do homem.



Esses sintéticos dos perfumes são capazes de infiltrar na pele e afetar a produção de esperma do homem. Estudos já comprovaram a presença de um composto químico derivado do ácido ftálico, chamado ftalato, na urina de voluntários que usavam algumas marcas de perfumes diariamente.



Agora, como isso pode afetar a fertilidade do homem? Ao entrar na pele e ser absorvido pelo organismo, essas substâncias sintéticas interferem na produção de espermatozoides, causando o que chamam por aí de baixa contagem; e fazem com que eles percam velocidade na hora da fecundação, quando os espermatozoides disparam em direção ao óvulo.



Mas, calma! Não são todos os perfumes do mundo que têm essas porcarias na composição. Nos sites SafeCosmetics.org e Cosmetic Safety Database você consegue consultar se seu perfura está nessa lista de vilões ou não. Se a marca for nacional, você pode obter mais informações por meio da ANVISA.