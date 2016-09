19 sinais de que seu relacionamento já foi para o brejo

Vivemos um momento em que ficar sozinha é encarado muitas vezes como sendo um atestado de incompetência ou fracasso pessoal. Seja por essa pressão social ou mesmo pelo simples fato de não perceber que seu relacionamento já foi para o brejo que muitas mulheres permanecem em situações desconfortáveis para si mesmas.



Viver com alguém que não te respeita e que você deseja secretamente evitar a todo custo não é saudável e não é o que te fará feliz.



Para te ajudar a identificar uma situação como essa, e poder sair feliz e poderosa dessa, reunimos os 19 piores sinais de que seu relacionamento já acabou e só você não percebeu (ou não quis perceber).



Sinal 1 – Você está sempre irritada com ele e ele com você

Muitas vezes não queremos terminar um relacionamento porque achamos que estaremos jogando anos juntos fora, contudo, nosso inconsciente não para de nos avisar para sair dessa situação criando uma irritação constante que muitas vezes nem tem motivos reais.

Se até a forma como ele respira te incomoda, algo está errado.



Sinal 2 – Não há respeito



Quando uma das partes ou ambas começam a faltar com respeito, não há mais o que salvar.



Lembramos que falta de respeito pode ser caracterizada como ofensas verbais e físicas, tem casos em que palavras ferem mais do que uma agressão física.



Sinal 3 – Você quer fugir dele



Pode ser que você não admita nem para a sua melhor amiga, mas não há como esconder de si mesma que você deseja desmarcar encontros com o seu namorado ou então procura marcar alguma coisa junto com outras pessoas para não ser obrigada a se portar como uma namorada o tempo todo.



Sinal 4 – Falta de desejo sexual



Saiba que é perfeitamente possível que haja sexo sem amor, mas amor sem sexo é mais complicado.



Então se o casal não tem mais desejo sexual e/ou tem relações somente para constar, ou nem isso, é sinal de que seu relacionamento já foi para o brejo.



Sinal 5 – Nada de planos



Quando uma pessoa deseja (mesmo que não admita para si mesma) terminar um relacionamento começa a não incluir os outros em seus planos.



Começa a surgir a vontade de fazer viagens solo ou com os amigos, as compras de bens de grande valor agregado já não passam por consultas do parceiro e assim por diante.



Sinal 6 – Tem um elefante na sala



Essa expressão é perfeita, quando o silêncio adquire o peso de um elefante e ninguém se manifesta para falar a respeito do mesmo é porque verdadeiramente há algo errado.



Comece a observar os silêncios constrangedores que estão se instaurando entre vocês.



Sinal 7 – “Eu te amo” falso ou inexistente



Para algumas pessoas dizer “eu te amo” não é algo difícil, porém, mesmo para quem essa frase nada significa não é possível fingir que existe um sentimento que não está realmente lá.



Então se você apenas vê lábios que se mexem e o som de palavras que ecoam de um grande vazio, tenha certeza que o seu relacionamento já foi para o brejo.



Sinal 8 – Total desapego



O ciúme tem seu espaço num relacionamento saudável, isto é, aquele pequeno incômodo por perceber que existe alguém que pode desejar o que você tem.



Se até isso desapareceu e vocês passaram a ter um desapego em relação ao outro, comece a repensar o seu caminho.



Sinal 9 – Discussões sem fim



Se até o filme que vocês irão assistir no cinema se torna pauta de uma discussão sem fim, é sinal que realmente é o fim desse relacionamento.



Pessoas que se amam de verdade conseguem tolerar diferenças e realmente não se importam em ceder em alguns momentos.



Sinal 10 – Você não convive com os amigos dele



Uma das primeiras coisas que as pessoas, que estão desejando por um ponto final na relação, fazem é evitar que o parceiro(a) conviva com os seus amigos.



É um tipo de autodefesa, então comece a pensar e se perceber que antes você convivia mais com os amigos e agora é deixada de lado pode identificar aí algo que está errado.



Sinal 11 – Você quer evitar a família dele



Obviamente que pais e irmãos sempre vão tomar o partido do seu familiar e quando as coisas começam a ficar estranhas para o casal essas são as primeiras pessoas a perceber.



Pode ser que essa ‘intromissão’ acabe caracterizando algo incômodo para você. Dessa forma se você deseja evitar momentos com pessoas com as quais convivia tranquilamente ante,s pode estar com um sério problema a dois.



Sinal 12 – Trocar “nós” por “eu”



Quando se está num relacionamento em que confiamos e que queremos que prossiga, é normal que tenhamos um pensamento direcionado a incluir a outra pessoa em tudo.



Porém, se de uns tempos para cá você percebeu que você ou ele, ou ainda ambos, estão sempre usando o pronome “eu” ao invés de “nós” é porque não se consideram mais importantes.



Sinal 13 – Mensagens visualizadas e ignoradas



Todo mundo sabe que quando se gosta de alguém sempre se arruma tempo para responder mensagens no whatsApp ou no Facebook.



Se ele visualiza e não faz questão de responder na hora, e nem pede desculpa pela demora, é um sinal que não está ligando muito. Observe se você não está fazendo o mesmo.



Sinal 14 – Não há mais confiança



Quando não podemos confiar na pessoa com quem estamos é porque realmente não tem mais como prosseguir.



E entenda que essa confiança não se refere a somente questões de traição, mas também a questões simples como confiar que o outro irá fazer um favor para você ou mesmo lembrar que vocês combinaram de sair no final de semana.



Sinal 15 – O fim dos programas a dois



Jantares românticos e fugidinhas de fim de semana são importantes para aquecer o namoro, porém, se isso não acontece mais com a mesma frequência por falta de vontade, é porque não há nada para aquecer.



Sinal 16 – Ironias



Algumas pessoas tem medo de colocar um ponto final no relacionamento e parecem tentar fazer com que a outra pessoa o faça.



Esse é o ponto mais perigoso e crítico, pois se abre espaço para o surgimento de ironias e pequenas maldades verbais que podem machucar bem fundo. Não permaneça nessa se perceber que seu relacionamento já foi para o brejo e se tornou nocivo.



Sinal 17 – Existe ressentimento



A partir do ponto em que o relacionamento passa a gerar apenas ressentimento e mágoas é sinal que não há como salvá-lo.



Tem casos em que o casal tenta reatar e superar essa fase, mas algumas mágoas não têm como ser dribladas.



Sinal 18 – Você não consegue ser feliz



Viver um relacionamento que não é satisfatório para você de nenhuma maneira, pode fazer com que você sinta que não consegue ser feliz em mais nada.



Se as suas conquistas profissionais começam a não ter impacto para a sua alegria é sinal de que realmente não está bom.



Sinal 19 – Manias incômodas



Sabe aquela mania do outro que no início do relacionamento você acha uma graça? Pois, tudo passa a nos incomodar quando não estamos felizes no momento em que estamos vivendo.



Se você acredita que seu relacionamento já foi para o brejo pule fora dele.