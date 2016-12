Delação de executivos da Odebrecht será entregue ao STF nesta segunda-feira, 19

O Superior Tribunal Federal (STF) receberá, nesta segunda-feira (19), a documentação dos acordos de delação premiada de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht.



Segundo informações do G1, o documento será encaminhado ao relator da Lava Jato no STF e ministro Teori Zavascki. O material só será acessado pelo ministro, assessores e juízes.



Será viabilizado um esquema que permita ao ministro ter condições de analisar tudo na volta do recesso, em fevereiro, para que possa decidir nos primeiros dias se homologa ou não os acordos.

Durante o mês de janeiro, Zavascki pretende que sejam analisado e catalogados todo o material e, principalmente, ouçam os 77 ex-executivos da Odebrecht, na presença dos advogados.