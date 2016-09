Estudante tocantinense apresenta projeto inovador no Parlamento Jovem Brasileiro

O estudante Pablo Alves Borges, do Colégio Estadual de Itacajá, da Diretoria Regional de Educação (DRE) de Pedro Afonso, representa o Tocantins no programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB). O evento ocorre de 25 a 30 de setembro de 2016, em Brasília (DF).

O jovem parlamentar apresenta, em Brasília, o projeto que trata da instalação de placas solares nas escolas públicas federais e estaduais. Ele fala sobre suas expectativas e o que fez para conseguir a vaga no programa. “Foram dias em busca de uma ideia inovadora que pudesse ser encaixada na proposta do PJB. Estou feliz”, concluiu.



Pablo foi um dos 78 selecionados em todo o Brasil, ele participa das discussões realizadas entre os jovens parlamentares, demonstrando suas habilidades de argumentação e respeito à diversidade de opiniões, bem como a necessidade de construção de um olhar crítico sobre a realidade brasileira. Todas as experiências, culturas e cores do País serão potencializadas no PJB já que há representantes de todas as unidades da federação.



Programa



O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar, aos alunos do ensino médio das escolas públicas e particulares, a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, em que os estudantes tomam posse e atuam como deputados jovens.