Governadores buscam ferramentas para recuperação econômica dos estados

O último encontro do Fórum de Governadores do Brasil Central de 2016 ocorru na manhã de sexta-feira, 2, em Brasília (DF), na residência oficial do Governo do Distrito Federal. O tema prioritário desta edição é composto pelas compras públicas. O Consórcio está trabalhando na elaboração de ferramentas que gerem economia nas compras governamentais dos estados do Brasil Central.

“Os governadores estão tomando as iniciativas necessárias para a recuperação econômica dos estados. O Consórcio Brasil Central tem mostrado como se faz gestão e como nós estamos nos preparando para o amanhã”, afirmou o governador Marcelo Miranda, durante coletiva de imprensa na abertura do Fórum.



Na área das compras governamentais, os governadores participaram de painéis sobre: Melhoria em Eficiência em Compras de Medicamentos e Insumos de Órtese e Prótese; Melhoria na Qualidade do Gasto Público; Efeito das Compras Públicas; e Desafios da Gestão Estadual.



Durante o fórum, também ocorreram reuniões técnicas de Turismo, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Extensão Rural e Ciência, Tecnologia e Inovação. Todas as apresentações são focadas no compartilhamento de ferramentas, experiências de sucesso e elaboração de propostas conjuntas que possam ser apresentadas ao governo federal a fim de melhorar a gestão de projetos nessas áreas.



Ajustes das Contas Públicas



O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa do almoço de encerramento do Fórum. A presença do ministro tem o objetivo de reforçar as discussões sobre as propostas de ajuste dos gastos, que todos os estados devem encaminhar ao governo federal nas próximas semanas. As propostas fazem parte da formalização de um acordo entre estados e governo federal, que beneficiará as Unidades da Federação com o recebimento dos valores arrecadados pela União com os juros da Lei de Repatriação.



Brasil Central 2017



O governador de Goiás, Marconi Perillo, foi reeleito pelos governadores como presidente do Consórcio do Brasil Central para mais um ano de mandato à frente do grupo. O próximo encontro está previsto para acontecer no Estado de Goiás, durante o mês de março. Já o Tocantins deve sediar o Fórum no mês de abril de 2017.