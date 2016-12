Às vésperas do casamento, mulher descobre que noivo é seu meio-irmão

Imagine conhecer o amor de sua vida, começar um relacionamento e prestes a subir ao altar, descobrir que ele é, na verdade, seu parente? Foi o que aconteceu com uma usuária do Reddit, que compartilhou seu drama na rede social.



Ela conta que o casal teve uma conexão instantânea quando se conheceram. “Ambos éramos nerds e nosso círculo de amigos bem pequeno. Foi o meu segundo relacionamento sério e o primeiro dele”. Depois de um ano namorando, eles ficaram noivos e começaram a morar juntos, faltando seis semanas para o casamento.



“Tirando as briguinhas normais, tudo estava perfeito. Ele era minha alma gêmea e não saberia o que fazer sem ele”, lembra. Sua família é pequena e ela não sabia muito sobre seu pai, que raramente era mencionado. “Fui criada por uma mãe solteira e seus familiares. Havia muita angústia relacionada a ausência de meu pai”.



Já o noivo vinha de uma família grande. “Eles eram praticamente perfeitos. Seus pais eram ótimos e as pessoas mais generosas que conheci”. Foi durante os preparativos da cerimônia que a verdade surgiu. “Minha sogra me disse que o pai do meu noivo era, na verdade, seu padrasto. Pedi para ver uma foto de seu pai verdadeiro e ela me mostrou a foto do meu pai”.



A revelação deixou a moça em estado de choque. “Eu não sei como fiquei consciente e não gritei. Pedi licença, sai da sala e comecei a vomitar. Minha sogra deve ter pensado que eu estava grávida”.



O relato continua e ela conta o que veio em seguida. “Cheguei em casa e confrontei meu noivo, chorando e gritando. Ele admitiu que já sabia de tudo havia um ano, mas que não queria me perder. Já que sempre combinamos que não teríamos filhos, ele não viu problema em ocultar isso de mim”.



“Me senti traída, enojada, ferida, envergonhada e de coração partido. Não sabia o que fazer. Investimos muito dinheiro no casamento e boa parte não pode ser devolvida. E acima de tudo, não sabia como explicar isso para minha família e amigos. Pior de tudo é que eu o amo. Sei que não podemos ficar juntos, mas até ontem eu não sabia como agir”.



Os usuários da rede mostraram apoio e suporte, encorajando-a a ser honesta e alguns compartilharam experiências parecidas. “Foi uma mentira, por omissão, que é pior porque é uma escolha consciente e o fato de ele ter escondido isso de mim tanto tempo debaixo do mesmo teto é preocupante”.



No fim, ambos decidiram que o melhor caminho era comunicar a família. “Foi horrível. Eles o repudiaram e o deserdaram, o que é um problema pois eram eles quem pagavam parte de nosso apartamento. A atitude deles foi uma previa de como sentimos que as outras pessoas também reagiriam, então decidimos terminar. Mas antes de cancelar os planos do casamento, decidimos pedir ao nosso pai um exame de DNA. Espero que tudo acabe bem”.