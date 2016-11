Ela estimula, acelera, causa dependência e seus efeitos durante a abstinência não costumam ser nada interessantes. Embora você tenha pensando em uma droga bem pesada ao ler esta descrição, como a cocaína, estamos falando, na verdade, da cafeína.

Ela, que está presente no cafezinho nosso de cada dia e que nos deixa mais despertos, pode também causar uma série de efeitos negativos em nosso organismo, especialmente quando consumida em excesso.



Mas, engana-se quem pensa que a cafeína está presente apenas no café preto. Este composto químico, pertencente ao grupo das xantinas, pode ser encontrado em mais de 60 tipos de plantas e, claro, em diversas comidas e bebidas, inclusive naquelas em que você jamais desconfiaria.



Quer um bom exemplo? O refrigerante que você bebe, alguns tipos de chás, chocolates e assim por diante. Acha que está pouco? Então fique sabendo que nem mesmo o café descafeinado está completamente livre deste composto químico tão estimulante, como você confere abaixo.



Conheça os alimentos que mais contém cafeína no mundo:



Café



Café preto (1 xícara de café): de 95 a 200 mg de cafeína



Café isntantâneo (1 xícara de café): 60 a 120 mg de cafeína



Café expresso (1 xícara de café): 40 a 75 mg de cafeína



Café descafeinado (1 xícara de café): 2 a 4 mg de cafeína (pois é…)



Chá



Chá mate (1 xícara de chá): 20 a 30 mg de cafeína



Chá verde (1 xícara de chá): 25 a 40 mg de cafeína



Chá preto (1 xícara de chá): 15 a 60 mg de cafeína



Refrigerante



Coca-Cola (350 ml): 30 a 35 mg de cafeína



Coca-Cola Zero (350 ml): 35 mg de cafeína



Guaraná Antártica (350 ml): 2 mg de cafeína



Guaraná Antártica Zero (350 ml): 4 mg de cafeína



Pepsi (350 ml): 32 a 39 mg de cafeína



Sprite (350 ml): Não contém níveis válidos de cafeína



Bebidas energéticas



Burn (250 ml): 36 mg de cafeína



Monster (250 ml): 80 mg de cafeína



Red Bull (250 ml): 75 a 80 mg de cafeína



Chocolate



Chocolate ao leite (100 g): 3 a 30 mg de cafeína



Chocolate amargo (100 g): 15 a 70 mg de cafeína



Cacau em pó (100 g): 3 a 50 mg de cafeína



Achocolatados



Achocolatados em geral (250 ml): 4 a 5 mg de cafeína



Achocolatado meio amargo (250 ml): 17 a 23 mg de cafeína



BONUS: Medicamentos



Dorflex (1 comprimido): 50 mg de cafeína



Neosaldina (1 comprimido): 30 mg de cafeína