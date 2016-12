Com Battery Saver, economize a bateria do seu smart Android

Du Battery Saver é um aplicativo que procura adequar a bateria do seu dispositivo à sua rotina. Ao longo do dia, a exigência da bateria do seu smartphone muda. Provavelmente, durante o expediente, se usa mais o aparelho e à noite, ele é menos usado.



Por isso, o app oferece perfis customizados para controlar a energia do seu dispositivo para diferentes horários do dia. O software controla o gasto da bateria do smartphone. Ao todo são quatro perfis padrão, mas cada usuário pode criar e editar um perfil próprio, de acordo com os hábitos de uso.



O gerenciador de baterias age de duas formas: ele ativa ou desativa redes, navegação e uso do GPS, por exemplo por toque nos ícones desses programas ou através dos perfis customizados escolhidos.



O design de interface pode ser considerado revolucionário. A página principal é muito simples e intuitiva. E há diversas ferramentas, como a que auxilia na economia da bateria e formas de prolongar a energia do aparelho. O app avisa quando é necessário carregar e alerta no momento em que a bateria chega ao nível de 20%. Faça o download de Du Battery Saver e confira!