Intestino parou de funcionar? Saiba por que isso pode ter acontecido e como tratar

Inchaço, sensação de estufamento, quilos a mais na balança e até mesmo mau humor são apenas alguns dos sintomas conhecidos por pessoas que sofrem de intestino preso. Especialistas consideram saudáveis as idas ao banheiro entre três vezes ao dia até três vezes por semana. Se você se encontra fora deste padrão, certamente convive com prisão de ventre e precisa saber que as causas são variadas.

Causas da prisão de ventre



Além de uma alimentação inadequada, com falta ou excesso de fibras, a constipação pode ocorrer por causa de diferentes condições de saúde. Procurar um médico e realizar exames clínicos é essencial para conhecer os motivos e os melhores tratamento. Conheça os principais fatores do problema:



HipotireoidismoUso excessivo de analgésicos ou antidepressivos



Consumo de determinados suplementos vitamínicos



Uso constante de remédios laxativos ou antiácidos



Doença inflamatória intestinalDiabetes



Condições neurológicas, como esclerose múltipla ou Parkinson



MenopausaSedentarismo



Estresse e depressão



Intestino preso: o que fazer e o que comer



Mudanças simples de hábitos e alimentação já podem promover grande diferença no organismo e ajudar a evitar o mal-estar provocado pela prisão de ventre. Confira as principais orientações:



Procure consumir pelo menos 25g de fibras por dia



Siga a recomendação de ingerir cerca de 2 litros de água diariamente



Pratique exercícios. Atividades físicas estimulam os movimentos peristálticos, responsáveis por expulsar as fezes do corpo



Alimentos probióticos, como iogurte e leite fermentando, contêm boas bactérias que colonizam o intestino e ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinalBusque meios alternativos para eliminar o estresse e a ansiedade, fatores que prejudicam o bom funcionamento do intestino



Modere o consumo de carne vermelha, laticínios e alimentos ricos em açúcares e gorduras que tornam a digestão mais lenta e são difíceis de ser eliminadosSempre que sentir vontade, vá ao banheiro, pois segurar as fezes faz com que elas fiquem mais ressecadas e difíceis de serem eliminadas