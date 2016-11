Existem algumas coisas que fazemos no nosso dia-a-dia e nem sequer nos passa pela cabeça que se tratam de crimes. É claro que ninguém sabe de cor todas as leis regidas em nosso país, apesar de que e algo que todos deveriam ter acesso e conhecimento. De qualquer maneira, muitas dessas atitudes não são realizadas por má fé, apenas por falta de conhecimento mesmo.

Precisamos lembrar que não temos o intuito de julgar, criticar, muito menos impor verdades absolutas. Nosso objetivo é único e exclusivo de informar e entreter. Por isso, o conteúdo dessa matéria se destina a aqueles que se interessarem e/ou identificarem.



Sendo assim, nós aqui da redação da Fatos Desconhecidos selecionamos uma listinha com 10 crimes que você comete quase todos os dias e não sabia. Confira:



1 – Criar falsos perfis



Se você já criou um perfil falso, em qualquer tipo de rede social, por exemplo, saiba que isso é crime.



2 – Compartilhar Wi-Fi com o vizinho



A Agência nacional de Telecomunicações considera ilegal compartilhar Wi-Fi com pessoas que não moram na mesma casa.



3 – Usar e/ou criar memes e gifs



Isso porque usar a imagem de uma pessoa sem autorização da mesma pode ser considerado calúnia, ferindo os direitos de reprodução e/ou autorais.



4 – Atravessar fora da faixa de pedestres



Tecnicamente, se você for atropelado fora da faixa de pedestres a culpa é sua. Além disso, atravessar rodovias fora das passarelas pode gerar multa.



5 – Não usar o cinto de segurança



O cinto de segurança foi feito justamente para sua segurança. Isso quer dizer que ignorar seu uso, além de poder resultar graves danos à integridade física é crime.



6 – Assistir vídeos pornográficos



No Brasil, o simples ato de assistir a esse tipo de vídeo te torna um criminoso. Isso, porque de acordo com as leis brasileiras, você está “favorecendo a prostituição”. E isso pode dar até cadeia.



7 – Jogos de azar



Isso inclui os “Jogo do Bicho”, “Roletas”, baralho com apostas…



8 – Fumar maconha



Provavelmente você já sabia, e por mais que muitas acreditem que a maconha seja muito menos prejudicial à saúde do que o cigarro, esse fumo ainda é proibido no Brasil.



9 – Extraviar correspondência



Qualquer uma. Se o morador anterior não trocou o endereço, e no começo você foi “legal” e marcou as correspondências como “mudou-se” e nada adiantou, e a partir daí começou a jogá-las no lixo, você está infringindo a lei.



10 – Jogar lixo na rua



Seja um papel de balinha ou um sofá velho, jogar/deixar na rua qualquer lixo é crime.