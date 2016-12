Corinthians e Atlético-MG se aproximam de acordo para venda de Marlone

Foto: Internert

A transferência de Marlone para o Atlético-MG está mais próxima de acontecer. Emissários envolvidos na operação com o Corinthians já sinalizaram que o acordo entre os clubes está bastante perto de um desfecho positivo, ainda que a direção corintiana se mostre relutante em dizer 'sim'.



A oferta do Atlético-MG é por 3 milhões de euros (R$ 10,2 milhões) por 100% de direitos econômicos de Marlone, que tem 50% de direitos econômicos ligados ao Corinthians e a outra metade ao Penapolense, clube utilizado pela empresa Elenko Sports, de propriedade do agente Fernando Garcia, para registro do jogador.



Pelo lado corintiano, o negócio é visto como bom do ponto de vista financeiro. O Corinthians tem pagamento atrasado ao Atlético-MG pela compra de Giovanni Augusto e ao próprio Fernando Garcia em relação à compra de Marlone, além de parcelas a vencer nos dois casos. Assim, se livraria das dívidas e ainda ganharia fôlego para 2017.



O próprio Marlone já concordou com a mudança de clube, embora se mostrasse inicialmente reticente com a possibilidade de deixar o Corinthians. Há o entendimento de que no Atlético-MG ele jogará a Copa Libertadores e estará sob o comando de Roger Machado, responsável por solicitar a contratação do atleta.



Embora seja visto como um dos destaques do Corinthians em 2016, Marlone ocupa a posição mais inchada no atual elenco do treinador Fábio Carille. Nomes como Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Lucca, Léo Jabá, Luidy e os provavelmente contratados Kazim e Willian Pottker podem atuar por ali. Assim, é possível prescindir do jogador para o Atlético-MG.



Aliás, a aquisição de Pottker à Ponte Preta está diretamente relacionada à saída de Marlone. Com o aval do Corinthians para a venda ao Atlético-MG, os empresários da Elenko Sports se comprometem a ajudar na compra do reforço que foi goleador do último Brasileirão.



Marlone está em férias na Disney e deve retornar ao Brasil nos próximos dias para que os detalhes da operação sejam fechados entre Atlético-MG e Corinthians.