O que acontece se você beber água quente todos os dias?

Sem dúvida alguma você já sabe que a ingestão de água é sempre bem-vinda para a nossa saúde e organismo. Estimasse que devemos beber em média de 1 a 2 litros de água todos os dias, para que dessa forma, mantenhamos o nosso corpo hidratado e longe dos riscos da desidratação.

Como de costume, tendemos sempre a beber a água in natura ou refrigerada, o que de fato é bastante agradável, visto que o Brasil por exemplo, é um país razoavelmente quente. Além disso, a gente também sabe que a água gelada tem lá as suas qualidades e benefícios, como o fato de dela ser capaz de acelerar o nosso metabolismo por exemplo.



Mas hoje aqui na Fatos, nós iremos falar sobre um recurso da ingestão de água que não é nada comum. Afinal, você sabia que beber água quente pode ser bom para o seu organismo?



Pois bem, esse fato reforça e comprova mais uma vez, que a ingestão de água é de fato um pilar essencial para manter a saúde em dia, mas você conhece os benefícios que a água quente pode te trazer?



Bem, a primeira coisa que precisamos entender, é que essa prática não é nenhuma novidade, visto que na cultura japonesa e chinesa, os mais velhos já praticam há muito tempo esse hábito.



Segundo a medicina oriental, os benefícios da água quente incluem a melhora na digestão dos alimentos além da contribuição na hora de eliminar as toxinas que são tóxicas ao nosso corpo.



E é por esse motivo, que o ideal seria exatamente ingerir um pouco de água quente logo após as refeições ou logo após o acordar.



Quando o corpo está em jejum a água quente também pode contribuir positivamente para o funcionamento metabólico além de equilibrar a temperatura corporal, que tende a estar um pouco mais baixa que o normal, assim que acordamos.



Acredita-se também que as propriedades da água quente não param por aí, podendo ser uma boa aliada ao emagrecimento, e também diminuindo incômodos e irritações na região da garganta.



Porém é preciso cuidado, a água deve ser ingerida em uma temperatura elevada, mas segura, para não gerar danos ao seu organismo. O ideal seria aquece-la assim como a aquecemos para a preparação de chás.



E por falar em chás, saiba que eles podem te ajudar e muito, quando o quesito é adotar este novo hábito. A gente já sabe, que não é nada fácil passar do dia para a noite, a ingerir a água quente, por isso, os chás podem ser uma ótima alternativa para quem acredita que jamais conseguiria beber a água pura em elevada temperatura.



Outra vantagem de adotar o consumo do chá, é poder escolher sabores e propriedades que mais lhe agradam, levando sempre em consideração, o fato de que cada chá possui as suas substancias e toxinas próprias e que podem alterar ou influenciar algumas coisas no seu organismo.



Por isso, o ideal é sempre conciliar o momento e situação com as propriedades do chá que se pretende consumir.



Por último, mas não menos importante, vale ressaltar que o melhor a se fazer é evitar o exagero! Visto que a água quente consumia em grandes quantidades podem gerar exatamente os efeitos contrários daqueles esperados.



A quantidade correta, seria uma xícara de chá de água quente pura, ou já misturada com alguma erva, lembrando que o procedimento pode ser feito várias vezes ao longo do dia.