Tem dificuldade de ereção? Você pode ser infértil

De acordo com dados recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), 15% da população mundial sofre com infertilidade. Parece pouco, não? Até entendermos que este percentual representa aproximadamente 80 milhões de pessoas em todo o mundo – sendo cerca de 30% dos casos de infertilidade originados por fatores masculinos e os outros 20% associados a causas masculinas e femininas combinadas.

Por isso, a avaliação e o tratamento do homem merecem atenção especial em um casal infértil. De acordo com estudo da Universidade de Florença, na Itália, publicado recentemente no jornal Human Reprodution, a disfunção erétil – dificuldade em manter a ereção durante ou não a relação sexual – está, definitivamente, associada à qualidade do sêmen. “Até hoje sabíamos que os homens inférteis tinham um risco maior para disfunção sexual, mas esta foi a primeira vez que um estudo investigou se a dificuldade de ereção masculina poderia realmente ter relação com a qualidade do sêmen”, diz Isaac Yadid, especialista em reprodução humana e médico que participou do projeto do primeiro bebê de proveta do país, há 32 anos.



Para o experimento, realizado no período de setembro de 2010 a novembro do último ano, foram selecionados 448 homens, de 36 a 79 anos, divididos em grupos de acordo com suas características de líquidos seminais. Além deles, outros 74 homens saudáveis foram selecionados, a nível de comparação. Entre os rapazes inférteis, 96 apresentavam ‘azoospermia’, ou ausência total de espermatozoides na ejaculação (Grupo 1). Depois, separaram 245 homens do grupo que apresentavam pelo menos uma anormalidade no esperma (Grupo 2) e 107 que apresentavam ‘normozoospermia’, ou concentração normal de espermatozoides (Grupo 3). Os 74 saudáveis foram considerados como um grupo de controle (Grupo 4).



Após análise de idade dos participantes, observou-se uma maior prevalência de disfunção erétil (18,3% contra 0%) no sexo masculino de casais inférteis, em comparação com os homens férteis. A prevalência de disfunção erétil mostrou-se maior em função da gravidade do comprometimento da qualidade do sêmen. Todos os três grupos de rapazes com infertilidade mostraram função erétil comprometida – em relação aos 74 considerados saudáveis e férteis. Os homens ‘azoospérmicos’ (com ausência total de espermatozoides na ejaculação) mostraram a pior função erétil, além de saúde em geral com alguma intercorrência. Este mesmo grupo de homens com azoospermia relatou maior prevalência de ejaculação precoce, menor desejo sexual e menor função do orgasmo.