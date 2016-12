Mulheres "decoram" seios especialmente para o Natal

A decoração de Natal agora faz parte do corpo! Veja as imagens da nova moda que está bombando nas redes sociais



Uma nova moda está ganhando força nas redes sociais, as mulheres estão compartilhando fotos dos próprios seios com um detalhe inusitvado: eles estão sendo personalizados especialmente para o Natal. Sim! As internatutas estão "decorando" essa parte do corpo para a data.



Mas, como? Elas colocam uma peça de roupa adaptada para isso e aplicam acessórios ou enfeites de Natal nos seios, deixando os mamilos cobertos. A inspiração vem do personagem "Rudolph", uma rena fictícia que tem apresenta um nariz vermelho e luminoso.



Por isso, as adeptas da nova moda colocam brilhos vermelhos no mamilo ou até mesmo uma espécie de lâmpada. No restante do seio, são aplicados acessórios para fazer os olhos e chifes da rena. Para deixar os seios à mostra, a forma mais fácil é usar uma blusa de um ombro só ou estilizar uma roupa para isso, fazendo um furo na peça.





Algumas peças de roupas estão sendo adaptadas para que elas façam a decoração



Percebendo o sucesso que essa nova prática está fazendo entre as mulheres, alguns vendedores de lojas online fizeram roupas adaptadas para isso. Estão sendo vendidos tops com um furo já cortado em torno do seio, perfeito para quem deseja montar um "Rudolph" na região.



A descrição do produto diz que a peça de roupa foi feita especialmente para aquelas que desejam se destacar no Natal com uma rena sexy natalina. O top já tem compradores, entre eles a cliente Brenda, que comentou no site "eBay": "Amei isso, foi a melhor roupa da noite, com certeza".

Assim como ela, outras mulheres estão adquirando a peça e entrando na moda, A maioria delas faz selfies natalinas e compartilha na rede social Instagram. Para isso, as publicações estão sendo feitas com a hashtag #rudolphboob.





Além dos brilhos, algumas mulheres estão colocando lampadas no mamilo.



É moda!



Ao contrário do que parece, a "decoração" não é exclusiva para a data do Natal. Ainda este ano, o mamilo brilhante invadiu a passarela da famosa marca "Yves Saint Laurent" no corpo da modelo americana Binx Walton. No caso, o acessório foi usado em formato de coração.



Além disso, muitas mulheres também estão adotando a moda de adornar os seios em outras situações: festas, praia e eventos temáticos. No Instagram, as fotos geralmente são compartilhadas com as hashtags #discotits, #boobbling e #glitternipples. E aí, curtiu?