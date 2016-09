9 "fórmulas mágicas" para facilitar a limpeza da casa

Se você não é do grupo de Monica, célebre personagem do seriado "Friends" que adorava limpar a casa e via a faxina como uma grande terapia, você não está sozinho. Vamos combinar que limpar a casa não é a tarefa mais divertida do muito. Mas a limpeza pode ficar muito mais simples.

1. Desengordurar peças do fogão e utensílios

Você vai precisar de um saco hermeticamente fechado e 1/4 de xícara de amônia. Comece lavando as peças com uma esponja de aço com detergente. Coloque as peças e a amônia no saco, feche e deixe tudo lá por uma noite. No dia seguinte, enxague.



2. Remover adesivos

Diga adeus a cola que pode ficar da superfície depois de tirar um adesivo com maionese. Cubra toda a superfície do adesivo com maiosene e espere uma noite. No dia seguinte, retire o adesivo facilmente e limpe a superfície com um pano ou papel tolha. Adeus, cola.



3. Depósito de sujeira no vaso sanitário

Aquela sujeira que fica grudada no vaso sanitário pode ser facilmente removida com uma xícara de vinagre branco e pastilhas de limpar dentaduras. Jogue tudo no vaso e, no dia seguinte, esfregue levemente com uma escovinha para banheiro.



4. Marca de copos em madeiras

Você esqueceu e colocou o copo sobre um móvel de madeira a superfície ganhou aquela mancha redonda. A maionese vai te salvar mais uma vez. Coloque um pouco do molho em uma toalha e esfregue no móvel até que a mancha desapareça.



5. Poeira

Para acabar com aquela poeira chata que insiste em acumular nas coisas passe uma escovinhao ou uma toalha umidecida com suco de algo cítrico, como limão, no local.



6. Arranhões

Segundo especialistas, pepinos são sua arma secreta contra arranhões. Passe-o em paredes e mesas para evitar marcar e arranhados.



7. Banheiros limpos

O refrigerante de cola pode ser sua bebida favorita e também um excelente agente de limpeza. Jogue no vaso sanitário, deixe lá por uma ou duas horas e dê descarga.



8. Tudo polido

Além da maionese, aposte no ketchup na limpeza. Use o molho e uma toalha para polir utensílios. Será?



9. Limpeza do ralo ou do triturador

Até o lixo deve ser lembrado na hora da limpeza para evitar mau cheiro. Faça uma forma de gelo com a proporção de oito partes de água para uma de vinagre. Pingue algumas gotas de limão e leve ao congelador. Jogue algumas pedras e um pouco de água no triturador e ligue. Se não tiver triturador na pia, jogar a mistura de água, vinagre e limão no ralo também pode ajudar.