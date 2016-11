Quantas pessoas inteligentes você conhece? Mas, por que você as considera inteligentes? Por suas notas altas na escola? Pelo seu jeito de falar? Por sua habilidade com números? Pois bem, Albert Einstein, um (se não “o”) dos maiores físicos da história da humanidade era péssimo em matemática e só tirava notas baixas na escola.

Inclusive, uma vez foi expulso da sala de aula porque seu professor pensou que fosse mudo. Isaac Newton, outro físico/matemático, aparentava ter problemas de aprendizado, tanto que lhe fora indicada a escola para pessoas especiais. É importante lembrarmos que não temos o intuito de criticar, julgar, muito menos impor verdades absolutas.



Nosso objetivo é único e exclusivo de informar e entreter. Por isso, o conteúdo dessa matéria se destina a aqueles que se interessarem e/ou identificarem. Pensando sobre os maiores gênios da história da humanidade, não apenas no que se refere ao Q.I., a redação da Fatos Desconhecidos selecionou essa listinha com As 10 pessoas mais inteligentes da história. Confira:



1 – Albert Einstein



Todo mundo sabe, ou imagina, o físico Albert Einstein, ainda é, uma das pessoas mais inteligentes que já caminharam sobre a Terra, no que se refere à ciência. Cientistas afirma que seu cérebro trabalhou 4% a mais que a média do ser humano. Foi considerado como o cientista conhecido mais influente do século 20.



2 – Isaac Newton



O matemático, por definição, foi o responsável por nos conceder os conceitos básicos da física. Provavelmente, é o único cientista cujas obras são compreensíveis para as mentes comuns.



3 – Stephen Hawking



Apesar de ser recente, Hawking merece estar nessa lista. Além disso, ele provou a maioria das teorias de Eisntein. Quando Hawking uniu a teoria quântica com a relatividade geral, provou que são as limitações da mente e não as possibilidades que dificultam a aceitação da verdade pelas pessoas.



4 – Galileu Galilei



Foi quem nos fez olhar para o céu. Galileu inventou o telescópio, através do qual descobriu os segredos ocultos do universo, sobre o qual apenas uma ínfima porcentagem nos foi revelada, até hoje.



5 – Adolf Hitler



Sozinho, é considerado responsável por milhões de mortes na história da humanidade. Se deixarmos de lado o nazismo, ele ganhou o mundo fazendo com que as pessoas acreditassem que sua ideologia era a certa. Sua frase mais famosa foi: “Eu não vou matar todos os Judeus para que as pessoas possam saber porque eu os matei.” E que ainda hoje intriga muitas pessoas. Algumas lendas dizem que ele era filho de um judeu que abandonou sua mãe e ele.



6 – William Shakespeare



Um homem de muitos talentos, seu nome é um dos maiores da história da humanidade, principalmente no que se diz sobre literatura. Quem nunca ouviu falar em Romeu e Julieta? Shakespeare escreveu 36 obras. A característica mais importante do artista foi conseguir pensar “fora da caixinha”, principalmente por sua época.



7 – Leonardo Da Vinci



O que ele era, afinal de contas? Artista? Cientista? Modelo? Escultor? Pintor? Bem, ele era todos em um. Entre suas obras mais famosas estão Monalisa e O Homem Vitruviano. Além disso, também foi responsável pelo primeiro protótipo de helicóptero/avião.



8 – Thomas Edison



O homem que nos deu a luz! Inventor da lâmpada. Apesar de boa parte do trabalho ter sido feito por Nicolas Tesla. É a ele quem você deve agradecer todos os dias por pela luz que temos.



9 – Michelangelo



O que diferencia as obras de Michelangelo e Da Vinci é o estilo. É, praticamente, a maior influência sobre a arte moderna e, hoje, ocidental.



10 – Alexandre, o Grande



Levou milhares de pessoas à morte, na busca pela conquista da Rússia. O momento decisivo de sua inteligência e esperteza foi conquista a confiança de seu pai, que lhe concedeu o reinado da Macedônia, com apenas 16 anos. Governava a maior parte da Ásia, quando morreu de Malária.