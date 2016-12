Médico cria horta para índios brasileiros voltarem a usar plantas medicinais

O médico cubano Javier Isbell Lopes Salazar chegou ao Oiapoque, no Amapá, como parte do Programa Mais Médicos, em 2014. Quando conheceu a aldeia Kumenê, formada por indígenas da etnia Palikur que vivem na região, Javier notou que eles faziam uso excessivo de antibióticos. Com as próprias mãos, o médico decidiu mudar essa realidade, criando uma horta com plantas medicinais para uso da aldeia.

Mas as coisas não foram fáceis desde o começo. O uso de antibióticos entre os indígenas havia sido introduzido nos anos 60 por dois missionários que se dedicaram à evangelização por Palikur durante 10 anos. Na época, eles foram convencidos de que as plantas medicinais usadas pela etnia para a cura de doenças não passavam de “feitiçaria” e, diante dessa convicção, passaram a abusar de antibióticos. Graças a esse costume, muitas bactérias na aldeia têm resistência aos medicamentos disponíveis.



Para evitar que o problema se tornasse ainda maior, Javier criou uma horta com plantas medicinais cujo uso é citado na literatura científica, como boldo, sabugueiro, babosa e manjericão. As plantas são usadas para tratar alguns dos problemas de saúde comuns na aldeia, como gripe e diarreia. Seu uso vem sendo explicado pelo médico para os moradores do local, para desmistificar a ideia de que as plantas seriam um tipo de “magia” e mostrar sua importância para a saúde da população.



Segundo Javier informou à ONU, os efeitos têm sido ótimos. Tanto é que ele está ganhando um número cada vez menor de pacientes, mostrando uma melhoria geral na saúde da população da aldeia.