Qual a primeira coisa que você logo ao acordar? A maioria das pessoas dorme ao lado do telefone celular, o que faz com que o usem como despertador. Tornando o botão “soneca” algo extremamente comum e diário, por vezes, várias vezes ao dia. E isso é algo extremamente prejudicial à saúde. Assim como o fato de checar e-mails e redes sociais logo quando acorda, naqueles momentinhos antes de se levantar.

É importante lembrarmos que não temos o intuito de criticar, julgar, muito menos impor verdades absolutas. Nosso objetivo é único e exclusivo de informar e entreter. Por isso, o conteúdo dessa matéria se destina a aqueles que se interessarem e/ou identificarem.



Pensando em como nós, de uma forma geral, não sabemos aproveitar nossas noites de sono, bem como nossas manhãs, a redação da Fatos Desconhecidos selecionou essa listinha com 5 coisas que você faz errado todas as manhãs e acabam com o seu dia. Confira:



1 – Colocar o despertador em modo “soneca”



Em grande parte das vezes, as pessoas tendem a ignorar o alarme (normalmente, do celular), naquela premissa dos “só mais cinco minutinhos”. Segundo o especialista do sono, Timothy Morgenthaler: “A maioria dos especialistas acreditam que os alarmes soneca não são uma boa ideia.” A explicação para isso é que, quando você aperta o botão soneca (snooze) você entra em um ciclo de sono que, definitivamente, não será capaz de concluir. Fazendo com que acorde grogue, ao invés de desperto. A melhor solução é descobrir quanto tempo de sono seu organismo precisa (varia de pessoa para pessoa) e completar os ciclos de sono durante esse período.



2 – Ficar enrolando



Pois bem, você conseguiu evitar usar o modo soneca, e está deitado na cama, acordado. Segundo a psicóloga social, de Harvard, Amy Cuddy, espreguiçar-se é uma maneira de construir a confiança com a qual você irá encarar o dia. Em uma palestra na 92Y de Nova York, Cuddy explicou que pessoas que acordam com os braços em “V” são super felizes, de maneira quase irritante. Enquanto aquelas que acordam em posição fetal são muito mais estressadas.



3 – Verificar o celular



Se você dorme próximo ao celular, como a maioria das pessoas faz, é muito fácil acordar e começar a conferir as “novidades” do dia. Pois bem, não o faça. A autora do livro Never check email in the morning (Nunca verifique seus emails durante a manhã), Julie Morgenstern, contou ao The Huffington Post que se você começa o seu dia assim “você nunca vai se recuperar”. “Esses pedidos, e as interrupções, e as surpresas inesperadas, e aqueles lembretes, e problemas são infinitos. São poucas as coisas que não podem esperar um mínimo de 59 minutos.”



4 – Deixar a cama desarrumada



Qual a necessidade de arrumar a cama? Afinal de contas, você vai dormir nela de novo. Sim. Mas, de acordo com Charles Duhigg, autor de The power of habit (O poder do hábito) e Smarter faster better (Quanto mais esperto melhor), sua cama está associada ao aumento da produtividade ao longo do dia. Apesar de o fato de sua cama estar ou não arrumada não estar ligado diretamente a sua produtividade, Duhigg afirma que arrumar a cama é um “hábito de distorção” que pode desencadear “reações em cadeia que ajudam a construir outros bons hábitos.”



5 – Tomar café



Se você acredita que não irá “funcionar” até tomar uma bela xícara de café, pense duas vezes. Seu corpo produz, naturalmente, grandes quantidades de cortisol, o hormônio que combate o estresse, que regula sua energia, entre as 8h e 9h. Portanto, para a maioria das pessoas o ideal é beber café após as 9h30. Se você consumir cafeína antes desse horário, logo no início da manhã, seu organismo irá produzir menos cortisol, fazendo com que você fique mais estressado durante o dia todo.