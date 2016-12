Câmara Municipal aprova aumento do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores

AUGUSTINÓPOLIS - Com a ausência dos vereadores Ciane Chaves, Ozéas Teixeira e Joacy Costa e votos contrário do vereador Vaguim do Hospital e Alonso Marque, a Câmara Municipal de Augustinópolis aumentou os subsídios do futuro prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais.



Conforme o Projeto de Resolução nº 04/2016 da Mesa Diretora, aprovado na tarde deste dia 9, o futuro prefeito, receberá de subsídio R$ 15.000,00 (quinze mil reais), um aumento de pouco mais de 30% em relação ao atual salário. O vice-prefeito sairá dos atuais R$ 6.000,00 (seis mil reais) e passará a receber R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Os secretários municipais passarão a receber R$ 5.000,00 (cinco mil reais), um a mais que atualmente.

Quanto aos vereadores, que atualmente recebem brutos R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), passarão a receber pouco mais de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Durante toda esta semana, vários populares estiveram nas galarias da Câmara Municipal, como forma de protesto, mas não foi suficiente para intimidar os vereadores que já tinham posição formada há dias sobre votar ou não favorável ao aumento aprovado.