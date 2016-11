Os segmentos imaculados

*Francisco sulo



Em tempos de crises de várias ordens sobejam os delírios sobre o que vem a ser a solução para os males sociais que assolam a comunidade, considerando que nem sempre esta dispõe de elementos que fundamentem uma análise e compreensão das estruturas de sociedades tão complexas como as contemporâneas.



Diante da incapacidade de leitura do mundo (aquela que sempre precede a leitura da palavra, como dizia o saudoso Paulo Freire) nos apegamos, na maioria das vezes às abstrações mais comuns que circulam nos canais midiáticos hoje em dia. Lamentável assumir que mesmo nossas instituições sociais, inclusive as com funções educativas, dado o baixo nível das informações que muitas delas prestam, também servem de vetores dessas informações superficiais.



Uma dessas abstrações populares diz respeito à existência de segmentos purificados em razão das ideias que compartilham. É como muitos se referem, por exemplo, aos militares, aos ministros eclesiásticos, aos professores, aos membros do judiciário ou até mesmo aos membros de um partido X. Obviamente que não se quer aqui denegrir a moralidade, os princípios e a conduta que fazem com que uma dada instituição se sobressaia em seu espaço de atuação, mas chamar a atenção para o fato de que a probidade das instituições e de seus membros dependem, no que se refere aos seus efeitos práticos, na maioria dos casos, dos espaços em que circulam, em que atuam e em que são testados em relação ao que é considerado certo e errado por uma mentalidade mais abrangente. Uma prova disso é a divulgação cada vez mais crescente de ações de corrupção em que figuram como sujeitos membros de todos os segmentos ou categorias profissionais, do BOPE às organizações de Direitos Humanos, passando pelo Judiciário e reverendos eminentes.

Imaginar segmentos imaculados e inclusive atribuir-lhes a missão de assumir as rédeas da sociedade e de suas instituições em regimes de exceção – é o que muitos sugerem atualmente ao defenderem um novo governo sob responsabilidade dos militares – é ignorar a constituição histórica subjacente aos processos de formação dos segmentos históricos que constituem uma comunidade nacional. Ninguém (nenhum segmento ou categoria) vive isoladamente em relação à mentalidade circundante, às culturas compartilhadas que servem de lastro às práticas de corrupção que permeiam as ações cotidianas. Naturalmente que os sistemas éticos das categorias profissionais ou institucionais cerceiam em certa medida, a partir do que é considerado excelência em cada segmento, as práticas cotidianas de seus membros, mas é também fato que ao migrarem para espaços em que essa ética é mais flexível ou indiferente as ações de corrupção se vêem fomentadas a partir de uma motivação originada numa mentalidade mais abrangente sobre se dar bem sempre que possível. Isso não quer dizer que muita gente não se blinde das ações corruptas a partir de uma postura que foge às determinações mais gerais do comportamento corrupto, mas tais pessoas podem estar em qualquer segmento, seja um professor, um militar, um religioso, um sindicalista, etc, e é provável que sejam taxadas de ingênuas em razão disso. Nosso sistema político-eleitoral é um exemplo disso: na maioria das vezes os probos são preteridos em favor dos sabidamente corruptos, com direito a sequazes e entusiastas.



Dito isto cabe concluir dizendo o seguinte: os íntegros estão na sociedade não numa situação de isolamento, restritos a instituições, segmentos ou categorias X apenas, mas numa relação de transversalidade, permeando todos os espaços sociais, da polícia às organizações sociais de esquerda, até mesmo em partidos políticos, imersos em espaços em que uma cultura corrupta induz, valora, premia e hierarquiza a todos, não justificando, portanto, qualquer tipo de elitismo institucional como os que vemos cotidianamente na mídia e na opinião popular que crê, ingenuamente, que os problemas de uma nação tão grande se resolverão a partir do momento em que os confiamos a uma instituição X, como se habitassem um nível acima das determinações comuns que nos fazem enquanto seres humanos.



*Francisco sulo é Licenciado em Letras, foi professor da rede pública estadual do Tocantins por quinze anos. Técnico do IBGE