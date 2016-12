PM promove palestra sobre o combate ao Mosquito Aedes Aegypti

SÃO MIGUEL - A Polícia Militar (PM) promoveu por meio da 3ª Companhia Operacional em Bela Vista, município de São Miguel, uma palestra para mais de 16 policiais militares da companhia voltada as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, inseto popularmente conhecido como mosquito-da-dengue ou pernilongo-rajado, uma espécie de mosquito proveniente da África.



O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira, 14, no Centro Cultural, sede do município e foi organizado pelo comandante da companhia, capitão PM José Carlos da Costa Abreu. A palestrante foi a enfermeira Ana Lídia Pinheiro Lins Miranda, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de São Miguel do Tocantins.