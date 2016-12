Prefeitos do Bico definem nomes para associação dos município do Bico e ATM

REGIONAL - Dezenove prefeitos eleitos e reeleitos da região do Bico do Papagaio reunidos na cidade de Estreito/MA lançaram o nome do prefeito reeleito de Aguiarnópolis Ivan Paz (PRB) como candidato a presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), que deverá acontecer em fevereiro de 2017 e confirmaram por aclamação o prefeito eleito de Axixá, Damião castro (PMDB), presidente da associação dos municípios do Bico do Papagaio.

A reunião aconteceu na manhã deste dia 10, em um restaurante da cidade, e teve como pauta inicial a eleição de uma nova diretoria para o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Bico do Papagaio (AMBIP), hoje presidida pelo o prefeito de Nazaré, Clayton Paulo. Durante as discussões em que falou-se muito de união entre os gestores e o papel da Ambip como entidade para dar suporte e buscar meios comuns de apoio aos prefeitos e desenvolvimento para região, traçaram várias metas para o futuro presidente.

Damião Castro e Ivan se apresentaram como postulante ao cargo de presidente da Ambip; porém, no decorrer dos debates as discussões foram se aprofundando e os gestores, com o apoio dos deputados estaduais Amélio Cayres (SD) e Rocha Miranda (PMDB) entenderam que este era o momento de também região ter um candidato à presidência da ATM, e o nome apontado foi de Ivan Paz que aceitou depois que ouviu o compromisso de todos os prefeitos presentes o compromisso de o apoiarem.



AMBIP



A Ambip foi fundada em 1993 e o então prefeito de Augustinópolis, José Anacleto, foi eleito o primeiro presidente da entidade. De lá para cá a instituição tem bolado da mão de um prefeito e outro sem grande ou nenhuma significância. Agora pensa-se em abandoná-la, devido dívidas e criar-se uma nova instituição que teria como nome Associação Intermunicipal de Desenvolvimento do Bico do Papagaio.